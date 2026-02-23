Flugkopfball raubt drei Punkte

Mahessa mit dem Führungstreffer vom Punkt – Foto: Nick Förster

Im Duell zweier Mannschaften mit Blickrichtung Spitzengruppe trennten sich der Siegburger SV 04 und die SpVg Frechen 20 mit 1:1. In einer intensiven und umkämpften Partie hatte Siegburg über weite Strecken Vorteile, verpasste es jedoch, den Vorsprung auszubauen und wurde kurz vor in Person von Patrick Friesdorf Schluss bestraft.

Die Hausherren erwischten den besseren Start und erspielten sich im ersten Durchgang ein Chancenplus. Dennoch ging es mit 0:0 in die Halbzeitpause. Der Trainer der Hausherren beschrieb: „Wir haben uns die Momente erarbeitet und gut gespielt. Aber wir waren nicht konsequent genug im Abschluss.“

Der zweite Durchgang lieferte ein ähnliches Bild. Nur dass sich dies jetzt auch auf der Anzeigetafel widerspiegelte. Die Führung in der 65. Minute für Siegburg besorgte Kelana Mahessa per Elfmeter.

Mit zunehmender Spieldauer wurde die Partie offener. Özbay beschrieb: „Insgesamt war es eine sehr umkämpfte Partie mit Chancenplus für Siegburg. Nach dem Gegentor jedoch ging ein Ruck durch die Mannschaft. Wir haben uns schnell geschüttelt und konnten den Gegner auch mal im letzten Drittel hier und da einschnüren.“ So kam Frechen in der Schlussphase zurück. In der 79. Minute war es ausgerechnet Top-Torjäger Patrick Friesdorf, vor dem Alexander Otto noch gewarnt hatte. Er traf per sehenswertem Flugkopfball zum 1:1. Dies war sein bereits 17. Saisontor in der laufenden Saison.

Frechens Trainer Okan Özbay sah eine engagierte Leistung seiner Mannschaft: „Den Punkt nehmen wir gerne mit, zumal Siegburg die größeren Möglichkeiten hatte. Jedoch auch nicht ganz unverdient, weil wir aus wenig sehr viel gemacht haben.“

Otto: „Nicht konsequent genug“

Auf der anderen Seite überwog bei Siegburg die Enttäuschung. Trainer Alexander Otto bilanzierte: „Gegen einen guten Gegner mit klarem Plan musst du deine großen Momente nutzen. Das ist der Unterschied in solchen Spielen. Schade, dass wir uns nicht mit 3 Punkten belohnen konnten.“

Abstand zur Spitze wächst

Durch das Remis verliert Siegburg als Tabellendritter ein wenig den Anschluss an die Spitzenplätze und liegt nun sieben Punkte hinter Rang eins. Frechen rangiert drei Zähler dahinter auf Platz sechs. In einer taktisch geprägten Begegnung war Siegburg näher am Sieg, doch Frechen bewies Effizienz und Moral.