Flügelverstärkung: Leon Grazina schließt sich dem SC Lüstringen an

Grazina bringt nicht nur sportliche Qualität mit, sondern passt auch ideal in das neue Konzept des Vereins. In der aktuellen Spielzeit überzeugte der Flügelspieler mit fünf Treffern in 16 Einsätzen – ein klarer Beweis für seine Offensivstärke und seine Torgefahr von außen. Darüber hinaus kam Grazina acht mal in der zweiten Mannschaft des TuS Rulle zum Einsatz und konnte auch dort zwei Treffer beisteuern.