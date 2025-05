Flügelverstärkung für Blau-Weiß Borssum: Pawel Antoniuk kommt

Der pfeilschnelle Außenspieler durchlief die Jugend des BSV Kickers Emden und machte in seiner ersten Herrensaison bei der SpVg. Aurich schnell auf sich aufmerksam. In der Bezirksliga entwickelte er sich dort rasch zu einem wichtigen Leistungsträger. In der laufenden Saison kommt der junge Techniker bereits auf 19 Einsätze.In Borssum soll Antoniuk künftig vor allem das Tempo und die Durchschlagskraft über die Außenbahnen erhöhen – eine Qualität, die dem Spiel des SV BW zusätzliche Impulse verleihen kann.

Coach Yasin freut sich auf den Neuzugang: „Pawel bringt viel Energie mit und ist ein Spieler, der für den Erfolg brennt. Solche Typen brauchen wir.“