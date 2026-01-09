Flügelstürmer wechselt vom Oberligisten LSK in die Bezirksliga

Der Bezirksligist TSV Bardowick hat sich zur Rückrunde mit Deniz Öker verstärkt. Der Offensivspieler kommt vom Oberligisten Lüneburger SK und soll neue Impulse im Angriff setzen.

Öker war im Sommer 2023 nach Stationen beim MTV Treubund Lüneburg, Vastorfer SK und TSV Gellersen zum Lüneburger SK gewechselt. In seiner ersten Saison absolvierte er 30 Einsätze in der Landesliga und erzielte drei Tore. In der darauffolgenden Spielzeit, die mit dem Aufstieg in die Oberliga endete, kam er auf 13 Einsätze und zwei Treffer. Nach dem Aufstieg blieb Öker in der laufenden Oberligasaison ohne Einsatz in der ersten Mannschaft und spielte stattdessen gelegentlich für die zweite Mannschaft des LSK in der Kreisliga Heide Wendland.

LSK-Trainer Tarek Gibbah äußerte sich auf der Vereinswebseite zum Abgang seines Spielers und zeigte Verständnis für den Schritt. „Ich wünsche Deniz nur das Beste und weiß, dass er mit seinen Stärken das Niveau in Bardowick nochmal steigern wird. Bei uns ist er, leider auch verletzungsbedingt, nicht so richtig in Tritt gekommen. Deswegen kann ich seinen Schritt absolut nachvollziehen – dennoch hätten wir ihn gerne behalten.“