Flügelspieler wechselt, Kreisligist trauert und Trainerwechsel

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Neuzugang: Emir Ergin! Von den Plätzen Tübingens direkt auf unseren Flügel: Emir Ergin verstärkt ab sofort unser Team! Ruhig am Ball, clever in seinen Aktionen und vor dem Tor eiskalt – Emir zögert nicht lange, sondern weiß genau, wann und wo er schießen muss. Seine Reise zum FC begann auf dem Weihnachtsmarkt, wo er unsere Jungs kennenlernte. Davor war er beim SV 03 Tübingen aktiv. Jetzt bringt er seine Klasse zu uns aufs Feld – und wir können es kaum erwarten, ihn in Aktion zu sehen! Willkommen, Emir – der Flügel gehört dir!

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Türkspor Heidenheim

Eine sehr traurige Nachricht hat uns alle sehr hart getroffen, unser größter Fan ein wundervoller Mensch ist leider heute Abend von uns gegangen.

Wir versprechen dir alles für deinen geliebten Verein Türkspor geben zu werden, sowie du es jedes Mal von uns gewollt hast! Wir werden für dich kämpfen!

Ruhe in Frieden Burak, du wirst immer in unseren Herzen weiter leben

FC Schechingen

Zur neuen Saison begrüßt der FC Schechingen (KReisliga A1 Ostwürttemberg) einen neuen Trainer. Daniel Beck, der zuletzt im Nachwuchsbereich der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach aktiv war, übernimmt das Amt des Trainers.

