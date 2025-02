Die Germania freut sich über Neuzugang Gjergj Prebreza. – Foto: Pia Pfeifer

Flügelspieler soll Germania zusätzlich Flügel verleihen Wiesbadener Kreisoberligist hat sich noch einen Zugang fürs Feld geangelt und einen neuen Torhüter

Wiesbaden. Kreisoberligist SG Germania Wiesbaden hat sich noch einen vielversprechenden Zugang geangelt: Gjergj Prebreza, als linker Verteidiger oder offensiv auf dem Flügel einsetzbar, hat sich dem Tabellensechsten angeschlossen. Der 28-Jährige hat familiäre Wurzeln in Albanien, ist in Deutschland geboren. Er spielte in der U19 von Eintracht Trier, blickt auf Einsätze in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zurück und spielte zuletzt beim luxemburgischen Zweitligisten CS Grevenmacher.

Ablösefrei aus Luxemburgs 2. Liga

In Verbindung mit seinem Wohnort Kastel sei ihm aber der Aufwand zu groß geworden, schildert Germania-Vorsitzender Vassily Anagnostakis. Über Kontakte habe ihn der Weg an die Waldstraße geführt. „Er kommt ablösefrei. Der Verein in Luxemburg hatte Verständnis. Das war sehr fair“, erläutert Anagnostakis. Beim 1:5 im Test gegen Verbandsligist SV Wiesbaden, aus Sicht des Germania-Steuermanns fiel das Ergebnis zu hoch aus, war Prebreza gleich erfolgreich.

Parallel ist unter Chefcoach Stefan Kühne und Co-Trainer Orkan Yurtseven nach dem Abschied des langjährigen Trainerduos Michel Badal/Edis Sikiric der Neustart eingeläutet worden. „Wir sind sehr zufrieden. Stefan ist ein sehr guter Trainer, dazu bodenständig. Er kommt bei der Mannschaft gut an“, sagt Vassily Anagnostakis. Man habe Platz zwei,, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Gruppnliga berechtigt, keineswegs abgeschrieben, streicht der Vorsitzende ungeachtet des Sechs-Punkte-Rückstands auf den aktuellen Zweiten FC Naurod heraus, der zudem im Vergleich zur Germania, die zum Jahresstart am 23. Februar Spitzenreiter SKG 23 Wiesbaden empfängt, ein Spiel weniger absolviert hat.