Flügelspieler möchte erneut in Deutschland Fuß fassen - mit Kontakt

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Schon vor zwei Jahren war Alesio Caushaj in Deutschland auf Vereinssuche. Damals fand er ein Engagement beim rheinländischen Oberligisten FC Cosmos Koblenz. Schon in der Rückrunde der Spielzeit 2024/25 zog er nach Tschechien weiter und schloss sich dem Drittligisten 1.SC Znojmo FK an. Es folgte ein halbes Jahr beim tschechischen Drittligisten Start Brünn. Aktuell spielt der 22-Jährige beim portugiesischen Oberligisten AD Freixo de Cima (5. Liga) und hat nach eigenen Angaben in zwölf Partien sieben Tore und ein Assist erzielt.

Ausgebildet wurde er vier Jahre in Portugal ((Boavista, Tondela, Amora). Ein halbes Jahr war er zudem auf Gibraltar aktiv und hat dort in der 1. Liga bei Europa FC gespielt, mit dem er sich für die UEFA Conference League qualifizierte. Ende 2022 wurde Caushaj für die U21 seines Heimatlandes Albanien nominiert und kam in zwei Partien zum Einsatz. Die Österreichischen Drittligisten FC Mauerwerk und TSV St. Johann waren ebenfalls Stationen seiner Laufbahn.

Ab dem Sommer sucht der Flügelspieler (Linksaußen/Rechtsaußen, aber auch Rechtsverteidiger) wieder einen Verein in Deutschland. Dieser soll mindestens in der Verbandsliga (6. Liga) spielen.