Flügelspieler Granatella wechselt vom RWL nach Oedekoven

Es gibt herausragende Neuigkeiten in Sachen Transfers: Davide Granatella wechselt zur kommenden Saison von Lessenich zu uns an den Höhenweg. Der 22-jährige offensive Außenbahnspieler, der in der vorangegangenen Saison in Einsätzen in erster und zweiter Mannschaft des RWL auf vier Tore und fünf Vorlagen kommt, bringt neben seiner guten Technik viel Tempo mit, das er in der kommenden Saison bei uns zum Einsatz bringen will.

Während Davide in Lessenich bereits fester Bestandteil einer gestandenen Kreisliga B-Mannschaft war, möchte er in Oedekoven den nächsten Schritt machen und zum absoluten Stammspieler reifen. Großteile des Kaders kennt er bereits aus jungen Jahren, weshalb es ihm nicht schwerfallen wird, sich schnell ins Mannschaftsgefüge zu integrieren.