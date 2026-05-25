Flügelspieler geht in seine vierte Saison

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der OSC Vellmar treibt seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit weiter voran und kann die nächste Zusage vermelden: Auch Maximilian Agyekum bleibt dem Verbandsligisten erhalten. Das teilte der Verein in den sozialen Medien mit.

Für den OSC hat die Verlängerung besonderes Gewicht, denn der Flügelspieler galt nach Vereinsangaben als umworben. Umso größer dürfte in Vellmar die Erleichterung sein, dass Agyekum dem Club auch in der Saison 2026/27 erhalten bleibt. Mit seinem Tempo und seinen Qualitäten auf den Außenbahnen zählt er zu den Spielern, auf die der Verein weiterhin bauen möchte.

Für Agyekum wird es bereits die vierte Spielzeit im Trikot des OSC. Seine Zusage steht damit zugleich für Kontinuität in einer Phase, in der der Verein wichtige personelle Entscheidungen für die Zukunft trifft. In Vellmar wird die Verlängerung daher nicht nur als sportlich wertvoll, sondern auch als klares Signal der Verbundenheit gewertet.