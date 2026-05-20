Flügelspieler für die neue Saison gebunden

– Foto: Angelo Wiesner

Der FSV Dörnberg treibt seine Planungen für die kommende Spielzeit weiter voran und setzt dabei erneut auf Kontinuität. Wie der Verbandsligist in seinen sozialen Medien mitteilte, haben Henrik Dietz und Max Männel ihre Zusage gegeben. Damit bleiben dem FSV zwei Akteure erhalten, die über die Außenbahnen Tempo und Dynamik einbringen – „die Linien hoch und runter marschieren“, wie der Verein schreibt.

Bei Henrik Dietz hebt Dörnberg vor allem Einsatz und Verlässlichkeit hervor. Der Vellmaraner, intern „Henner“ genannt, habe sich durch „stetige Arbeit und großes Engagement“ empfohlen und stelle sich konsequent in den Dienst der Mannschaft. Auch seine Bilanz fällt solide aus: 26 Einsätze, sechs Tore und eine Vorlage stehen in dieser Saison ligaübergreifend (Verbandsliga/Kreisoberliga) zu Buche. Für den FSV ist Dietz damit ein Spieler, der nicht nur körperliche Präsenz, sondern auch produktive Beiträge liefert.

Die zweite Zusage trägt stärker den Charakter eines Zukunftssignals. Max Männel gilt als Eigengewächs, das sich über die Kreisoberliga an den Verbandsliga-Kader herangearbeitet hat und dort bereits erste Erfahrungen sammeln durfte. Der Verein beschreibt den 19-Jährigen als schwer ausrechenbar – mit tiefem Körperschwerpunkt und Wendigkeit, die Gegenspielern Probleme bereiten sollen. Gerade in einer Mannschaft, die erfahrene Kräfte mit Talenten verzahnen will, ist das ein Baustein, der Perspektive verspricht.