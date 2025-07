Flügelflitzer John Wenn wechselt nach Oedekoven

Wir freuen uns, einen weiteren talentierten Neuzugang in unserer Mannschaft begrüßen zu dürfen: John Wenn schließt sich zur neuen Saison unseren Farben an. Mit "Johnny" kommt ein weiterer junger und entwicklungsfähiger Spieler nach Oedekoven. In der vergangenen Saison hat er beim TB Witterschlick sowohl sportlich als auch im Mannschaftsgefüge eine enorm wichtige Rolle eingenommen, an die er bei uns nahtlos anknüpfen soll. Leider wird John uns nach der Saisonvorbereitung für ein Auslandssemester ins sonnige Valencia verlassen. Nach seiner Rückkehr freuen wir uns jedoch, seine Qualitäten in unseren Reihen zu wissen.

Neben dem Platz gilt John als absolute Frohnatur, die perfekt in das Mannschaftsgefüge unserer noch jungen Truppe passt. Sein absolutes Ziel ist es, seinen zweiten Aufstieg in der Karriere zu realisieren und in der Saison 26/27 mit Oedekoven das erste Mal in seinem Leben A-Klassen Fußball zu spielen. Zudem gilt John als kleines "Partiebiest", das die gerissene Lücke in Sachen Organisation von Mannschaftsabenden füllen kann und mit Sicherheit auch wird.