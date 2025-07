Flügelflitzer für den Heckerdamm

Frank Maikoga wird in der U19 bei Altglienicke ausgebildet. Absolviert sechs Spiele in der Regionalliga-Nordost für die VSG. Über die Herrenstationen Tasmania, Rathenow und SpG Premnitz/Rathenow geht es zum Rostocker FC in die Oberliga. Dort kommt der 21-jährige auf vierzehn Einsätze. Nun der Wechsel zurück nach Berlin. Türkspor Trainer Tuuli Zazai über den Flügelflitzer:

"Wir sind überzeugt, dass wir uns Geschwindigkeit über Außen holen. Ich habe Frank schon länger auf dem Schirm für den Heckerdamm. Wir freuen uns sehr, dass er in der kommenden Saison für uns stürmt"