Flügelflitzer für den FCC - Torwarttalent gebunden Kurz vor dem Start der Rückrunde in der Regionalliga Nordost hat sich der FC Carl Zeiss Jena nochmals personell verstärkt.

Die Thüringer verpflichteten Offensivspieler Nicolas Wähling, der am Montag einen zunächst bis zum Saisonende laufenden Vertrag unterschrieb. Zudem wurde Till Härting - ein junger Torhüter - mit einem langfristigen Engagement an den Kernbergen ausgestattet.

Wähling zuletzt in Kanada aktiv Der 28-jährige Wähling fühlt sich vor allem auf den Außenbahnen zuhause, kann aber auch im Sturmzentrum eingesetzt werden. Zuletzt stand der gebürtige Ludwigsburger beim Cavalry FC in der Canada Premier League unter Vertrag und durfte dort im November 2024 die kanadische Meisterschaft feiern. Sein Vertrag in Calgary lief in der Winterpause aus, wodurch der Wechsel nach Jena möglich wurde. In der Regionalliga Nordost ist Wähling kein Unbekannter. In der Saison 2022/23 lief er für den FC Energie Cottbus auf und trug mit Treffern in Hin- und Rückspiel gegen den FCC zur damaligen Meisterschaft der Lausitzer bei. Wähling, der im Nachwuchsleistungszentrum des Karlsruher SC ausgebildet wurde, bringt reichlich Erfahrung aus verschiedenen Stationen mit. Zu seinen bisherigen Vereinen zählen unter anderem die TSG 1899 Hoffenheim, Jahn Regensburg und der SSV Ulm. Aufgrund eines deutschen Vaters und einer englischen Mutter besitzt der Offensivspieler zudem zwei Staatsbürgerschaften und wuchs zweisprachig auf.

FCC-Cheftrainer Volkan Uluc zeigt sich überzeugt vom Neuzugang: „Nicolas passt genau auf das, was wir gesucht haben: Einen Außenspieler, der auf beiden Seiten spielen kann und zudem nicht nur stark flankt, sondern auch selbst erfolgreich abschließen kann und über ein gutes Kopfballspiel verfügt.“ Till Härting verlängert bis 2029 Der FC Carl Zeiss Jena hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und den im Sommer auslaufenden Vertrag von Till Härting um drei weitere Jahre verlängert. Der 19-jährige Torhüter bleibt den Saalestädtern damit bis Sommer 2029 erhalten.