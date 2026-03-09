»Fluch und Segen zugleich«: Gleich wieder »ALL IN«

Kellerkind WFV will und muss sich verstärkt für gute Leistungen belohnen. – Foto: Wolfgang Zink

Sie ist zwar nicht geplant, aber die Bayernliga Nord startet gleich einmal mit einer Englischen Woche ins Fußballjahr - zumindest die zehn Teams, die am Dienstagabend ein Nachholspiel bestreiten müssen. Diese fünf Spiele sorgen nicht nur dafür, dass die Tabelle wieder etwas gerader wird. Gewisse Tendenzen werden sich zudem bestätigen, oder eben nicht. So kann beispielsweise Eltersdorf seine Tabellenführung ausbauen und Regionalliga-Absteiger Bamberg den Anschluss nach ganz vorne wieder herstellen. Zudem sind die beiden Schlusslichter im Einsatz...

Fabian Schäll (Spielertrainer, Großschwarzenlohe): "Das Gute an einer Englischen Woche ist, dass es direkt weitergeht. Nach dem etwas ungewöhnlichen Spiel in Neumarkt richtet sich unser Fokus jetzt voll auf Regensburg. Mit der Fortuna wartet erneut ein richtig dickes Brett auf uns. Der Platz wurde noch einmal hergerichtet und wir freuen uns darauf, endlich wieder ein Spiel unter Flutlicht bestreiten zu dürfen. Wie schon in der vergangenen Woche gilt für uns: ALL IN."

Personal: An der Kadersituation hat sich im Vergleich zur Vorwoche nichts verändert. Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Da das Wochenende nicht nach unseren Vorstellungen verlaufen ist, kommt die Englische Woche gelegen, weil du direkt wieder alles gutmachen kannst - mit drei Punkten am Dienstag."

Personal: Mario Baldauf, Martin Sautner und Nicolas Köpper bleiben die Sorgenkinder.

Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Das war ein hartes Stück Arbeit am Freitagabend. Wir hatten gerade zum Ende der Partie eine längere Phase, in der wir uns auf gute Defensivarbeit verlassen mussten. Das muss sich natürlich ändern! Aus dem Ballbesitz müssen wir offensiv mehr machen, dann gerätst du am Ende auch nicht mehr so unter Druck. Von der Intensität und der Zweikampfhärte wird das nun ein ähnliches Spiel werden, und da müssen wir über die komplette Spielzeit da sein.“ Personal: Sicher nicht dabei sein wird weiterhin Valantis Floros aufgrund seiner Knie- bzw. Oberschenkelverletzung. Zudem ist Tom Feulner weiterhin angeschlagen und muss auf sein Pflichtspieldebüt im Quecken-Trikot warten. Darüber hinaus gibt es noch einige Fragezeichen, die sich allerdings erst kurzfristig klären werden. Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Nach der mehr als deutlichen Niederlage in Coburg, wo wir alles in der Kabine gelassen haben, was dazu gehört, um erfolgreich zu sein, sind wir in Eltersdorf nun in der Pflicht, etwas abzuliefern. Fluch und Segen zugleich, dass wir nun gleich wieder dran sind. Zum einen können wir gleich eine Antwort auf die bittere Niederlage in Coburg geben, zum anderen sind wir natürlich bei der für mich stärksten Mannschaft der Liga zu Gast. Schwierige Gemengelage zur Zeit…" Personal: Nur Daniel Pavlov (Kreuzbandriss) muss zuschauen.

Michael Riester (Trainer, Weiden): "Der 6:0-Erfolg gibt uns Selbstvertrauen, aber wir bleiben realistisch. Bamberg wird ein komplett anderes Spiel. Im Abstiegskampf zählt jeder Punkt, und da wollen wir Dienstag zu Hause weiter sammeln!" Personal: Christoph Fenninger kann womöglich nach einer Grippe wieder mitmachen. Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Wir haben am Freitag in Neudrossenfeld in der letzten Minute einen sicher geglaubten Sieg verloren. Das war schon frustrierend für uns. Wir hätten uns einen anderen Auftakt gewünscht nach der Winterpause und müssen in die Form vor den Winter zurückfinden. Insofern kommt es uns entgegen, dass wir nun gleich wieder auf den Platz zurück können. Mit Weiden haben wir einen altbekannten Gegner, der eine gut besetzte Mannschaft hat und ebenso wie wir Punkte braucht." Personal: Alle Mann sind mit dabei.

Kann Gebenbach nach zwei 0:1-Niederlagen zum Jahresauftakt den berühmt-berüchtigten Bock umstoßen? – Foto: Markus Venzl

Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Würzburg darf man keinesfalls nach der aktuellen Tabellensituation beurteilen. Der Kader verfügt über viel Qualität und ist gespickt mit erfahrenen Akteuren, die ihre Klasse bereits in höheren Ligen unter Beweis gestellt haben. Die Formkurve zeigt nach oben, weshalb wir uns auf ein hartes Stück Arbeit gegen einen erstarkten Gegner einstellen werden." Personal: Andre Adkins und Niko Becker sind verletzt. Christian Breunig (Trainer, Würzburg): "Nachdem wir gegen den Tabellenführer Eltersdorf lange mitgehalten haben, wollen wir in Cham jetzt nachlegen und Punkte mitnehmen. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie auch gegen die Topteams der Liga mithalten kann – das gibt Selbstvertrauen." Personal: Auf Luca Forster und David Essau muss man verzichten, die beide beruflich verhindert sind. Hendrik Hansen und Antonius Cosar fallen verletzt aus, dazu fehlen weiterhin die Langzeitausfälle Niklas Staudt und Noa Zuljevic.