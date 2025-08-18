Fluch im Königreich geht weiter – Vellmars Fehlstart besiegelt

Dörnberg kehrte mit einem wichtigen Auswärtssieg zurück. Kurz vor der Pause brachte Sandro Bätzing die Gäste mit einem satten Schuss aus 15 Metern in Führung, ehe Ferhat Yildiz direkt nach Wiederanpfiff für Eiterfeld/Leimbach ausglich. In einer umkämpften Schlussphase entschied Joker Max Scheuermann die Partie nach Vorlage von Bätzing (77.). Mit vier Punkten aus drei Spielen spricht beim FSV von einem gelungenen Saisonstart.

Wolfhagen legte den Grundstein zum Auswärtssieg in einer dominanten ersten Hälfte. Malte Bandowski köpfte nach einem schnellen Umschaltmoment zum 0:1 ein (20.), ehe Lennart Rose per Kopf ausglich. Kurz vor der Pause nutzte Paul Degenhardt eine unglückliche Abwehraktion eiskalt zum 1:2 (40.). Nach dem Wechsel drängte die SG vehement, vergab aber mehrere Großchancen, sodass Wolfhagen den knappen Erfolg über die Zeit rettete.

Fluch im Königreich geht weiter