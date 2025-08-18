Fluch im Königreich geht weiter – Vellmars Fehlstart besiegelt

Der dritte Spieltag der Verbandsliga Nord hatte wieder einiges zu bieten: KSV Hessen Kassel II überrollte den SC Willingen, während auch FSV Dörnberg und der Lichtenauer FV auswärts jubelten. FSV Wolfhagen siegte knapp bei der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach , während TSV Wabern trotz ordentlicher Leistung erneut in Flieden leer ausging.
Saisonstart geglückt
Dörnberg kehrte mit einem wichtigen Auswärtssieg zurück. Kurz vor der Pause brachte Sandro Bätzing die Gäste mit einem satten Schuss aus 15 Metern in Führung, ehe Ferhat Yildiz direkt nach Wiederanpfiff für Eiterfeld/Leimbach ausglich. In einer umkämpften Schlussphase entschied Joker Max Scheuermann die Partie nach Vorlage von Bätzing (77.). Mit vier Punkten aus drei Spielen spricht beim FSV von einem gelungenen Saisonstart.
Zittersieg in Kleinalmerode
Wolfhagen legte den Grundstein zum Auswärtssieg in einer dominanten ersten Hälfte. Malte Bandowski köpfte nach einem schnellen Umschaltmoment zum 0:1 ein (20.), ehe Lennart Rose per Kopf ausglich. Kurz vor der Pause nutzte Paul Degenhardt eine unglückliche Abwehraktion eiskalt zum 1:2 (40.). Nach dem Wechsel drängte die SG vehement, vergab aber mehrere Großchancen, sodass Wolfhagen den knappen Erfolg über die Zeit rettete.
Fluch im Königreich geht weiter
Für Wabern gab es auch im vierten Anlauf in Flieden nichts zu holen. Lukas Marvin Friedrich traf früh nach umstrittener Abseitsposition zum 1:0 (13.), während ein Tor von Pascal Manss wenig später aberkannt wurde. Die Gäste hatten Pech, als Paul Kuntze kurz vor der Pause nur den Pfosten traf, ehe Keeper Islam Elgaz eine Ecke ins eigene Tor lenkte (52.). Trotz guter Chancen von Martin Mühlberger blieb Wabern am Ende ohne Treffer und musste die erste Saisonniederlage hinnehmen.
Last-Minute-Elfmeter zum Auswärtssieg
Lichtenau feierte den dritten Punktgewinn im dritten Spiel, wenngleich er denkbar knapp ausfiel. In einer ausgeglichenen Partie hielt Johannesberg lange stand und wähnte sich schon auf Kurs Remis. Doch in der Nachspielzeit entschied Schiedsrichter Aziz Haj Nasr nach einem umstrittenen Zweikampf auf Strafstoß. Arcadie Rusu verwandelte sicher zum 0:1 und ließ den LFV spät jubeln.
Fehlstart perfekt
Die Vellmarer unterlagen der U23 der SG Barockstadt, die von Regionalliga-Spieler Brian Campman überragt wurde. Dieser traf zunächst per direktem Freistoß aus 25 Metern (37.) und erhöhte nach der Pause mit einem Distanzschuss aus fast 50 Metern über Torhüter Leo Gingel hinweg (59.). Der OSC verteidigte kompakter als in den Vorwochen und setzte nach der Pause im Umschaltspiel Nadelstiche. Dennoch blieb der Angriffsbemühungen unbelohnt, sodass die dritte Niederlage im dritten Spiel feststand.
Upländer ohne Chance
Die Kasseler Reserve ließ Aufsteiger Willingen keine Chance und entschied das Spiel früh. Sebastian Schmeer (16.), Silas Hagemann (20.) und Ludger Kersting (31.) stellten bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg. Colin Kniep legte kurz nach Wiederbeginn nach (47.), ehe Hazar Kanat den Endstand markierte (68.). Willingen zeigte zwischenzeitlich Moral und kam zu Chancen, blieb aber letztlich ohne Durchschlagskraft und kassierte die dritte Niederlage in Serie.