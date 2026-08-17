Flottes Spiel bei schlechter Sicht

Mosella-Trainer Thomas Schleimer bilanzierte: „Wir hätten das Spiel gerne gewonnen. Linz hat seine Sache gut gemacht, geduldig agiert und leider ein spätes Tor erzielt. Kompliment an mein Team, da wir gut gegen den Ball gearbeitet haben. Sein Gegenüber Thomas Schuster konstatierte: „Wir sind super ins Spiel gekommen und hatten viel Ballbesitz. Die letzte Konsequenz fehlte uns noch. In der zweiten Hälfte bekamen wir den Ball zunächst nicht über die Linie oder scheiterten am glänzend parierenden Kieren. Wir haben weiter an uns geglaubt und eine gute Leistung gezeigt.“

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