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Spielbericht
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Flottes Spiel bei schlechter Sicht
Rheinlandliga: Nach einem offenen Schlagabtausch trennten sich die Schweicher Mosella und der VfB Linz 1:1. In einem chancenreichen Spiel verpassten beide Teams den Siegtreffer mehrfach – und das unter erschwerten Bedingungen. VIDEOINTERVIEWS und BILDERGALERIE
von Vinzenz Anton · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Die Sichtverhältnisse waren phasenweise schwierig. Trotzdem zog Schiedsrichter Jonas Braun die Partie mit den beiden Teams durch. – Foto: Marvin Knopp
Nebelschwaden und ein beißender Geruch lagen am Samstagnachmittag über dem Moseltal. Im Radio wurde gewarnt: „Halten Sie Fenster geschlossen und bleiben Sie drinnen.“ Waldbrände weiter nördlich im Hohen Venn und in Nordrhein-Westfalen waren die Ursache für die schwierigen Bedingungen. Doch in Schweich rollte der Ball. Zur Verwunderung der 150 Zuschauer pfiff Jonas Braun die Partie an. Der 16-jährige Schiedsrichter leitete das Spiel souverän.
Bei Temperaturen von über 30 Grad fanden beide Mannschaften gut in die Partie. Nach einem Linzer Konter über die linke Seite steckte Fabio Schopp zu Vin Kill durch. Dessen Schuss parierte Lennard Kieren im Tor der Schweicher sicher (6.). Keine 60 Sekunden später wurde es auf der Gegenseite nach einem Konter gefährlich. Die scharfe Hereingabe von Alexander Schwarz verpassten Pascal Kreber und Lukas Maldener um Haaresbreite. Aufseiten der Gäste machte Manuel Rott im Sturm ein starkes Spiel. Der 26-jährige, durchsetzungsstarke Spieler war Dreh- und Angelpunkt im Spiel. Linz hatte im ersten Durchgang mehr Spielanteile. Einziger Kritikpunkt blieb über 90 Minuten hinweg die Chancenverwertung.