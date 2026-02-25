„Flotte“ Nullnummer gegen Ost-Spitzenreiter Forstinning: SE Freising für Punktspielstart gewappnet

c deisenhofen, blau, gegen fc ismaning, weiss, 11.03.2023 mijo stijepic, weiss foto: bro – Foto: brouczek

Der SE Freising zeigte beim Bezirksliga Ost-Spitzenreiter VfB Forstinning eine überzeugende Leistung. Nun wartet das Derby gegen die SpVgg Kammerberg am Sonntag.

Vor dem ersten Ligaspiel gegen die SpVgg Kammerberg gab es für den SE Freising im letzten Test am Montagabend ein 0:0 beim VfB Forstinning, Tabellenführer der Bezirksliga Ost. Trainer Mijo Stijepic zog hinterher ein zufriedenes Fazit. Ein Remis der besseren Sorte sei das gewesen. „Spielerisch war das flott, von beiden Mannschaften war viel Tempo drin“, lobte der Trainer. Ihm gefiel vor allem, dass seine Truppe immer aggressiver spiele, wie er das auch haben möchte, „und auch spielerisch waren gute Ansätze dabei.“ Forstinning hatte gute Möglichkeiten, doch auch Freising war mehrfach dran am Siegtreffer. Die größte Chance hatte in der Schlussphase Johannes Grubmüller, der mit einem Lupfer knapp am Keeper der Hausherren scheiterte. „Bisher sind wir auf einem guten Weg“, sagt der neue Coach.

In der Bezirksliga wartet für den SEF am Sonntag (13 Uhr) mit dem Derby bei der SpVgg Kammerberg gleich ein Kracher, auch wenn bislang nicht hundertprozentig klar ist, ob die Partie aufgrund des aktuellen Wetters stattfinden kann. Wenn, dann sehen sich die Lerchenfelder bereit. Auch eine Startelf hat Coach Stijepic bereits im Kopf, der Kern werde schon aus Spielern bestehen, die am Montagabend begannen. „Wir haben aber noch zwei Trainingseinheiten, zudem kann es auch taktische Entscheidungen geben.“