Flotte Nullnummer: Burglengenfeld verpasst gegen Ammerthal das Siegtor

In einem torlosen Unentschieden mündete am Montagabend der Testvergleich zwischen den beiden Landesligisten ASV Burglengenfeld und DJK Ammerthal. Es war eine Nullnummer der besseren Sorte. Flott und rassig ging es zu auf dem Kunstrasenplatz im Naabtalpark. Das Remis ging in Ordnung, wobei sich die Kara-Elf im zweiten Durchgang Vorteile erarbeiten konnte, gegen eine dann etwas zu lethargische Ammerthaler Mannschaft. Pech hatte der ASV bei einem Pfostentreffer sowie einer weiteren Top-Chance. So sahen die beiden Trainer die 90 Minuten:



Burglengenfelds Chefcoach Erkan Kara zeigte sich zufrieden mit der Darbietung seiner Mannschaft. Sein Resümee fiel positiv aus: „Insgesamt war es ein gerechtes Unentschieden, auch was die Spielanteile betrifft. Es war ein sehr gutes, rassiges Testspiel. Chancen waren auf beiden Seiten da, wobei wir in der zweiten Halbzeit am Drücker waren. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft: Wir haben im zweiten Spiel innerhalb von drei Tagen all das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, haben das Tempo hochgehalten, waren total am arbeiten und haben eine hohe Dynamik an den Tag gelegt. Gegen den Tabellenführer der Landesliga Nordost haben wir ein richtig, richtig gutes Testspiel absolviert. Wir sind gut unterwegs, die Jungs präsentieren sich in meinen Augen hervorragend. So kann es weitergehen.“



Trainerkollege Tobias Rösl auf Ammerthaler Seite machte vor allem im zweiten Durchgang Luft nach oben aus im Auftritt seiner Truppe: „Wichtig war, dass wir ohne Gegentor spielen. Das haben wir geschafft – anhand der zweiten Halbzeit allerdings auch ein wenig glücklich. Hier war der Aufwand bzw. die körperliche Verfassung dann zu wenig, um ordentlich zu bestehen. Wir hatten zwar die ein oder andere Chance, haben diese aber nicht sauber ausgespielt. Es waren Ungenauigkeiten dabei. Daran müssen wir arbeiten.“