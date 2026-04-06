Floß-Alarm im Stadion Ost

– Foto: Pascal Weber-Duppich

Die erste Hälfte war ein offener Schlagabtausch, was die Torchancen angeht. Bitburg hatte zwar phasenweise mehr Raum, aber wir standen kompakt und arbeiteten sehr gut gegen den Ball. Louis Baldes hatte die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber am starken Bitburger Keeper Oliwer Ciekosz. Auch Robin Mertinitz prüfte den Schlussmann mit einem krachenden Strafraumschuss. Hinten rettete uns einmal das Aluminium, als Joshua Bierbrauer das Leder an die Unterkante der Latte hämmerte. Mit einem gerechten 0:0 ging es in die Kabinen.

Am Ende war es einer dieser Abende im Bitburger Stadion Ost, an denen der Fußball seine gnadenlose Seite zeigte. Wir verlieren beim FC Bitburg mit 2:3, doch wer nur auf das Ergebnis schaut, übersieht das Wesentliche. Denn über weite Strecken haben wir eine engagierte und mutige Leistung gezeigt. Am Ende entschieden individuelle Klasse eines Ausnahmestürmer namens Simon Floß, der an diesem Abend den Unterschied machte. Vor 138 Zuschauern im Stadion Ost und unter der sehr guten Leitung von Schiedsrichter Ralf Volk entwickelte sich von Beginn an eine intensive Rheinlandligapartie. Der Platz war stumpf und uneben, die Bedingungen schwierig und von Beginn an klar: Nicht jeder Pass wird ankommen, sondern eine echte Willensleistung sollte gefragt sein. Die Rückkehr von Maximilian Hoffmann nach 15-monatiger Verletzungspause bedeutete für uns ein starkes Signal zur richtigen Zeit.

Dramatik nach der Pause: Burg antwortet, Floß bestraft uns

Kurz nach Wiederanpfiff folgte der erste Dämpfer: Simon Floß wurde in die Tiefe geschickt und ließ Jan Niklas Koltes zur Bitburger Führung keine Chance. Doch wir zeigten die richtige Reaktion. Wir blieben mutig, pressten weiter und belohnten uns in der 60. Minute. Nach einem Lattenschlenzer von Tobias Lenz stand Matthias Burg goldrichtig und versenkte mutig zum hochverdienten 1:1. Was dann folgte, war so bitter wie unnötig. In einer Phase, in der wir moralisch Oberwasser hatten, sogar die Führung durch Baldes, der das Außennetz traf auf dem Fuß hatten, unterliefen uns ohne Not zentrale Abspielfehler. Wer unten drinsteht, sollte gegen konterstarke Teams wie Bitburg solche Geschenke besser nur an Weihnachten verteilen. Der FC hat mit Simon Floß eine Lebensversicherung, die solche Präsente eiskalt auspackt. Erst ließ er uns nach einer langen Flanke zum 2:1 (74.) erstarren, dann legte er in der 81. Minute das 3:1 nach. Drei Chancen, drei Tore, Effektivität aus dem Bilderbuch. Wer dachte, der "Drops sei gelutscht", irrte sich. Wir warfen alles nach vorne. In der Nachspielzeit erlief der eingewechselte Linus Merling einen Rückpass und schob zum 3:2 ein. Plötzlich brannte der Bitburger Strafraum wieder. Wir holten noch zwei Ecken heraus, doch der Lucky Punch wollte nicht mehr fallen.

So gehen die Glückwünsche an den FC Bitburg und Simon Floß, der heute den Unterschied gemacht hat. Aber wir brauchen uns nicht zu grämen. Es war eine Leistung, die uns im Abstiegskampf Mut machen muss. Wenn wir diese Moral und diesen Einsatz beibehalten, werden wir uns für unseren Aufwand auch wieder belohnen. Die nächste Chance dazu haben wir am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Hunsrückhöhe Morbach. Auf geht`s SGH