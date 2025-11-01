Floristik Petra Katzer unterstützt die SpVgg Wiesenbach

Ein herzliches Dankeschön an Floristik Petra Katzer für die Unterstützung der SpVgg Wiesenbach in Form einer Bandenwerbung am Sportplatz. Auf unserem Foto zu sehen: Geschäftsführerin Petra Katzer bei der symbolischen Übergabe der Werbebande an die SpVgg Wiesenbach, vertreten durch Tino Braun, Tobias Holdenrieder sowie die beiden Vereinsvorstände Manuel und Tobias Miller.

Mit viel Liebe und Leidenschaft zaubert Petra Katzer Blumenschmuck für jeden Anlass: Trauerfloristik, Hochzeiten, Blumensträuße, Pflanzen & Keramik, Allerheiligengestecke und Adventsfloristik - Bilder sagen meistens mehr als viele Worte, schaut doch einfach auf Instagram mal bei @floristikpetrakatzer vorbei.

Wir freuen uns riesig über die Unterstützung - gemeinsam für die Zukunft unserer SpVgg Wiesenbach.