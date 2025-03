Florin Tirt wird neuer Trainer des SC Egenbüttel

Unterstützt wird Tirt von Sven Hammann, der als Co-Trainer im Verein bleibt. Hammann ist seit 2014 im Klub aktiv und soll für organisatorische Aufgaben zuständig sein. Zolfaghari betont: "Unsere Jungs freuen sich auf frischen Wind und neue Impulse."

Der SC Egenbüttel strebt in der kommenden Saison eine Platzierung im oberen Tabellendrittel an. Aktuell rangiert das Team auf dem neunten Platz der Bezirksliga West. Um die Ziele zu erreichen, sind personelle Veränderungen geplant. Die Angreifer Paul Jürs (32) und Kevin Mixdorf (30) wechseln in den Alt-Herren-Bereich. Daher steht für den Verein die Verpflichtung eines neuen Stürmers im Fokus. "Deshalb brauchen wir dringend noch einen neuen Stürmer", so Zolfaghari gegenüber SportNord.de.