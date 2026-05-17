Floriane Münch macht den Aufstieg greifbar

SV Union Rösrath trug gegen SSV Berzdorf einen knappen 1:0-Erfolg davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für SV Union Rösrath

Der SV Union Rösrath gingen durch Floriane Katharina Münch in der 17. Minute in Führung.

Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

SV Union Rösrath machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang zwei. Die Defensive von SV Union Rösrath (18 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Frauen-Landesliga, Staffel 1 zu bieten hat. Nur dreimal gab sich SV Union Rösrath bisher geschlagen. Acht Spiele ist es her, dass SV Union Rösrath zuletzt eine Niederlage kassierte.