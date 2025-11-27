Florian Zeqiraj: "Wir sind oft noch etwas grün hinter den Ohren"

FuPa: Herr Zeqiraj, zunächst möchte ich auf das letzte Spiel, die 0:1-Niederlage in Eichsel, zu sprechen kommen. Ihre Mannschaft hat dabei ja über eine Stunde in Unterzahl gespielt. Wie haben Sie das Spiel miterlebt?

Florian Zeqiraj: Es war ein schweres Spiel. Schon nach zehn Minuten gab es eine Verletzungsunterbrechung, und ich war gezwungen zu reagieren und habe Mustafa Alici eingewechselt – der später ja die Gelb-Rote Karte bekam. Eigentlich haben wir ganz gut in die erste Halbzeit hineingefunden und hatten einige Situationen, um den Gegner zu ärgern. Aber es gab ein paar heikle Fifty-fifty-Situationen, die der Schiedsrichter gegen uns entschied. Und wie es im Fußball manchmal ist: Diskutierst du einmal zu viel, fliegst du vom Platz. So waren wir von der 30. Minute an nur noch zu zehnt, das hat die Sache nicht einfacher gemacht. Eichsel hatte dann einen Sonntagsschuss, der super gepasst hat. Ansonsten ist bei uns aber nicht viel angebrannt. Leider haben wir unsere eigenen Chancen nicht genutzt und hatten in den letzten zwanzig Minuten mit so vielen Verletzungen zu kämpfen, dass wir die letzten zehn, fünf Minuten sogar nur zu neunt spielen mussten. Es war einfach ein gebrauchter Tag für uns.

