Florian Wittkopf mischt beim „Herzensverein“ Viktoria Rheydt mit

Erst vor rund drei Monaten, kurz nach dem Jahreswechsel, hatte Florian Wittkopf nach nur einer halben Saison als Trainer des 1. FC Mönchengladbach seinen Hut genommen. Unstimmigkeiten mit dem Verein über die Trainerpersonalie Dennis Krause, die beim 1. FC neben Wittkopf integriert werden sollte, hatten damals zu diesem Schritt geführt. Seitdem stand für Wittkopf eigentlich fest, erst einmal ein halbes Jahr Auszeit zu nehmen.
Doch sein sportlicher Ehrgeiz und der innere Bewegungsdrang brachten ihn schneller als gedacht zurück zum Fußball – zu seinem langjährigen Ex-Klub SC Viktoria Rheydt. „Ich hätte direkt wieder ein Amt übernehmen können, da gab es Angebote. Aber nach der Zeit in Viersen und beim 1. FC, die durchaus kräftezehrend war, wollte ich eine Pause“, erklärt Wittkopf. Privat kam zudem einiges hinzu: Er ist mit seiner Frau zum zweiten Mal Vater geworden.
Als Trainer, betont er, gehe es um weit mehr als die 90 Minuten am Spielfeldrand: „Es ist mehr die Zeit drumherum: Spiele und Trainings planen, Statistiken führen und so weiter. Das will ich im Moment nicht machen“, sagt Wittkopf.
„Ich habe mir also Gedanken gemacht, was ich machen kann. Ich habe selbst bei Viktoria angefragt, ob sie Unterstützung brauchen. Ich hatte gesehen, dass sie Hilfe gebrauchen können, und wurde mit offenen Armen empfangen“, berichtet er.
Der Unterschied jetzt: Wittkopf übernimmt bewusst kein Amt und keine offizielle Rolle in Rheydt. Trainer bleibt Spielertrainer Dominik Bischoff, der selbst auch im Tor steht. Auch wenn Wittkopf ihn hin und wieder im Training oder bei einer Halbzeitansprache unterstützt, betont er: „Die Hauptintention war, dass ich als Torwart mittrainiere und bei Spielen aushelfe, wenn die Notwendigkeit da ist.“
Seinen ersten Einsatz hatte er zuletzt beim 5:4-Sieg des Tabellenneunten gegen die Red Stars II. Wegen einer Leistenzerrung musste er nach einigen Minuten wieder runter – helfen konnte er dennoch: Wittkopf hielt einen Elfmeter der Red Stars.
Und dennoch passt es gerade: In einer geschützten Atmosphäre ohne großen Druck fit bleiben und Kraft für die nächsten Aufgaben sammeln – für Wittkopf ist das derzeit genau das Richtige. Ein neues Amt könnte ab Sommer folgen, spruchreif ist das aber noch nicht.