Florian Wittkopf mischt beim „Herzensverein“ Viktoria Rheydt mit

Der Unterschied jetzt: Wittkopf übernimmt bewusst kein Amt und keine offizielle Rolle in Rheydt. Trainer bleibt Spielertrainer Dominik Bischoff, der selbst auch im Tor steht. Auch wenn Wittkopf ihn hin und wieder im Training oder bei einer Halbzeitansprache unterstützt, betont er: „Die Hauptintention war, dass ich als Torwart mittrainiere und bei Spielen aushelfe, wenn die Notwendigkeit da ist.“

Seinen ersten Einsatz hatte er zuletzt beim 5:4-Sieg des Tabellenneunten gegen die Red Stars II. Wegen einer Leistenzerrung musste er nach einigen Minuten wieder runter – helfen konnte er dennoch: Wittkopf hielt einen Elfmeter der Red Stars.

Und dennoch passt es gerade: In einer geschützten Atmosphäre ohne großen Druck fit bleiben und Kraft für die nächsten Aufgaben sammeln – für Wittkopf ist das derzeit genau das Richtige. Ein neues Amt könnte ab Sommer folgen, spruchreif ist das aber noch nicht.