Florian Witte tippt den 5.Spieltag der Berlin-Liga

+ 15 weitere

+ 15 weitere

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 5. Spieltag tippt Trainer Florian Witte vom VfB Fortuna Biesdorf.

1. FC Wilmersdorf - TSV Rudow Berlin Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel ⚽ mein Tipp: 2:2

SFC Stern 1900 - SC Staaken Krise beim SC nach der Trainertrennung, am Ende wird die Routine gewinnen ⚽ mein Tipp: 2:0

Füchse Berlin - VSG Altglienicke II Mit Lucky Punch holt die VSG einen Dreier bei den Füchsen ⚽ mein Tipp: 1:2

FSV Spandauer Kickers - SSC Südwest 1947

Spaki ist sehr gut drauf, ein Top Team

⚽ mein Tipp: 3:1

SC Charlottenburg - SV BW Hohen Neuendorf

Guter Lauf von BW geht weiter

⚽ mein Tipp: 1:2

Berliner SC - Frohnauer SC 1946

Der FSC verteidigt seine Tabellenkrone

⚽ mein Tipp: 0:2

SV Empor Berlin - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

Individuelle Klasse von BW90 setzt sich durch

⚽ mein Tipp: 0:3

Polar Pinguin Berlin - Berlin Türkspor

Qualität setzt sich durch

⚽ mein Tipp: 0:2

TSV Mariendorf 1897 - VfB Fortuna Biesdorf

Knapper Sieg bei einem sehr starken Gegner

⚽ mein Tipp: 1:2

Ihr wollt alles vom Tippgeber und Experten Florian Witte wissen?

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login

Hier alles über die Berlin-Liga: