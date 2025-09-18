 2025-09-18T06:43:20.841Z

Expertentipp

Florian Witte tippt den 5.Spieltag der Berlin-Liga

VFB Fortuna Biesdorf Trainer mit einer Prognose für alle Begegnungen

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 5. Spieltag tippt Trainer Florian Witte vom VfB Fortuna Biesdorf.

1. FC Wilmersdorf - TSV Rudow Berlin
Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel
⚽ mein Tipp: 2:2

Füchse Berlin - VSG Altglienicke II
Mit Lucky Punch holt die VSG einen Dreier bei den Füchsen
⚽ mein Tipp: 1:2

SFC Stern 1900 - SC Staaken
Krise beim SC nach der Trainertrennung, am Ende wird die Routine gewinnen
⚽ mein Tipp: 2:0

FSV Spandauer Kickers - SSC Südwest 1947
Spaki ist sehr gut drauf, ein Top Team
⚽ mein Tipp: 3:1

SC Charlottenburg - SV BW Hohen Neuendorf
Guter Lauf von BW geht weiter
⚽ mein Tipp: 1:2

Berliner SC - Frohnauer SC 1946
Der FSC verteidigt seine Tabellenkrone
⚽ mein Tipp: 0:2

SV Empor Berlin - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Individuelle Klasse von BW90 setzt sich durch
⚽ mein Tipp: 0:3

Polar Pinguin Berlin - Berlin Türkspor
Qualität setzt sich durch
⚽ mein Tipp: 0:2

TSV Mariendorf 1897 - VfB Fortuna Biesdorf
Knapper Sieg bei einem sehr starken Gegner
⚽ mein Tipp: 1:2

