Florian Witte tippt den 5.Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 5. Spieltag tippt Trainer Florian Witte vom VfB Fortuna Biesdorf.
1. FC Wilmersdorf - TSV Rudow Berlin
Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel
⚽ mein Tipp: 2:2
Füchse Berlin - VSG Altglienicke II
Mit Lucky Punch holt die VSG einen Dreier bei den Füchsen
⚽ mein Tipp: 1:2
SFC Stern 1900 - SC Staaken
Krise beim SC nach der Trainertrennung, am Ende wird die Routine gewinnen
⚽ mein Tipp: 2:0
FSV Spandauer Kickers - SSC Südwest 1947
Spaki ist sehr gut drauf, ein Top Team
⚽ mein Tipp: 3:1
SC Charlottenburg - SV BW Hohen Neuendorf
Guter Lauf von BW geht weiter
⚽ mein Tipp: 1:2
Berliner SC - Frohnauer SC 1946
Der FSC verteidigt seine Tabellenkrone
⚽ mein Tipp: 0:2
SV Empor Berlin - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Individuelle Klasse von BW90 setzt sich durch
⚽ mein Tipp: 0:3
Polar Pinguin Berlin - Berlin Türkspor
Qualität setzt sich durch
⚽ mein Tipp: 0:2
TSV Mariendorf 1897 - VfB Fortuna Biesdorf
Knapper Sieg bei einem sehr starken Gegner
⚽ mein Tipp: 1:2
