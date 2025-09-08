Florian Wischinski war der Mann des Tages beim ersten Landesliga-Dreier des FC Teisbach – Foto: Paul Hofer

Florian Wischinski: Eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt Elf Monate nach einer Horror-Knieverletzung stand der Routinier erstmals wieder in der Startelf und führte den FC Teisbach mit einer überragenden Leistung zum Landesliga-Premierensieg Verlinkte Inhalte präsentiert von Landesliga Mitte Teisbach

Im Oktober 2024 zog sich Florian Wischinski, Co-Spielertrainer des FC Teisbach einen Kreuzband-, Außenband- und Innenmeniskusriss im Knie zu. Eine Verletzung, die für jeden Fußballer einen Albtraum bedeutet. Der 33-jährige Routinier überlegte sogar kurzzeitig, seine aktive Laufbahn zu beenden. Auch ohne ihren Angreifer schafften die Blau-Weißen die Sensation und wurden Meister der Bezirksliga West. Die ersten neun Partien in der Landesliga Mitte waren für den Neuling nicht einfach, doch im zehnten Anlauf klappte es endlich mit dem Premieren-Dreier in der dritthöchsten Amateurklasse. Entscheidenden Anteil daran hatte Wischinski, der erstmals nach elf Monaten wieder in der Startelf stand und mit zwei Treffern und einem herausgeholten Elfmeter zum Matchwinner avancierte.

"Der ganze Verein hat sich gestern für Flo gefreut, weil er nicht nur ein nach wie vor hervorragender Fußballer, sondern vor allem ein echter Sportsmann und absoluter Sympathieträger ist. Ein ganz feiner Kerl, der gemeinsam mit unserem Cheftrainer Florian Baumgartl ein tolles Trainer-Duo bildet, das maßgeblichen Anteil an unserer sehr positiven Entwicklung der jüngeren Vergangenheit hat", schwärmt Teisbachs Sportvorstand Adam Zahn, dem die Erleichterung über den ersten Saisonsieg deutlich anzumerken ist: "Wir hatten ein sehr schweres Startprogramm und mussten das eine oder andere Mal auch Lehrgeld bezahlen. Vielleicht war das aber gar nicht so schlecht, denn gegen die starken Gegner konnten wir wertvolle Erfahrungen sammeln. Es ist aber schon in den letzten Partien ein Aufwärtstrend erkennbar gewesen und es kristallisiert sich heraus, dass es ein paar Mannschaften gibt, die unsere Kragenweite haben. Das haben wir beim tollen Heimsieg gegen Roding eindrucksvoll bewiesen."







