Florian Wischinski: Eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt

Im Oktober 2024 zog sich Florian Wischinski, Co-Spielertrainer des FC Teisbach einen Kreuzband-, Außenband- und Innenmeniskusriss im Knie zu. Eine Verletzung, die für jeden Fußballer einen Albtraum bedeutet. Der 33-jährige Routinier überlegte sogar kurzzeitig, seine aktive Laufbahn zu beenden. Auch ohne ihren Angreifer schafften die Blau-Weißen die Sensation und wurden Meister der Bezirksliga West. Die ersten neun Partien in der Landesliga Mitte waren für den Neuling nicht einfach, doch im zehnten Anlauf klappte es endlich mit dem Premieren-Dreier in der dritthöchsten Amateurklasse. Entscheidenden Anteil daran hatte Wischinski, der erstmals nach elf Monaten wieder in der Startelf stand und mit zwei Treffern und einem herausgeholten Elfmeter zum Matchwinner avancierte.
"Der ganze Verein hat sich gestern für Flo gefreut, weil er nicht nur ein nach wie vor hervorragender Fußballer, sondern vor allem ein echter Sportsmann und absoluter Sympathieträger ist. Ein ganz feiner Kerl, der gemeinsam mit unserem Cheftrainer Florian Baumgartl ein tolles Trainer-Duo bildet, das maßgeblichen Anteil an unserer sehr positiven Entwicklung der jüngeren Vergangenheit hat", schwärmt Teisbachs Sportvorstand Adam Zahn, dem die Erleichterung über den ersten Saisonsieg deutlich anzumerken ist: "Wir hatten ein sehr schweres Startprogramm und mussten das eine oder andere Mal auch Lehrgeld bezahlen. Vielleicht war das aber gar nicht so schlecht, denn gegen die starken Gegner konnten wir wertvolle Erfahrungen sammeln. Es ist aber schon in den letzten Partien ein Aufwärtstrend erkennbar gewesen und es kristallisiert sich heraus, dass es ein paar Mannschaften gibt, die unsere Kragenweite haben. Das haben wir beim tollen Heimsieg gegen Roding eindrucksvoll bewiesen."
Der FCT-Funktionär ist allerdings nicht blauäugig: "Leichte Spiele gibt es in dieser anspruchsvollen Klasse nicht. Um etwas holen zu können, muss bei uns immer nahezu alles passen. Das wissen wir und können das alles sehr gut einschätzen. Deshalb ist und wird bei uns auch niemand in Panik verfallen, wenn wir mal ein paar Spiele hintereinander verlieren. Im Gegensatz zu fast allen Konkurrenten haben wir keine höherklassig erprobten Spieler im Kader, sondern setzen auf den Nachwuchs und unsere eigenen Leute. Daher wird bei uns die Welt auch nicht untergehen, wenn es am Ende nicht mit dem Klassenerhalt klappen sollte. Dennoch werden wir natürlich alles probieren, um zumindest zwei Mannschaften hinter uns zu bringen und es in die Relegation zu schaffen."