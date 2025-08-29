Florian Weber und Deisenhofens Talente haben einen echten Lauf

Es läuft aktuell richtig gut beim FC Deisenhofen II, für den in den nächsten Wochen die Tabellenführung der Bezirksliga Süd schnell zum Thema werden kann.
Nach zuletzt zwei Siegen mit 9:1 Toren fährt man nun auch als deutlicher Favorit zum SV Ohlstadt (Sonntag, 14 Uhr). Mit Planegg und Olching müsste man noch zwei Mannschaften für den Platz an der Sonne überholen. Trainer Andreas Budell sagt aber auch deutlich, dass für ihn diese Option nicht wirklich wichtig ist.
Der Coach möchte von seinen Schützlingen weiter überzeugende Spiele sehen. Und auch Ohlstadt habe nichts zu verschenken nach dem schwachen Start mit vier Punkten aus fünf Spielen.
Von den Mannschaften der unteren Tabellenhälfte hat der nächste Gegner mit nicht einmal zwei Gegentoren pro Spiel eine der besten Bilanzen. Ohlstadt führte zuletzt auch gegen Topteam Olching und unterlag erst nach hartem Kampf 1:2.
In Deisenhofen kann sich durch starke Spiele der zweiten Mannschaft auch ein Luxusproblem ergeben, wenn sich der eine oder andere Spieler für die erste Mannschaft aufdrängt. Das eine oder andere Talent trainiert auch regelmäßig beim Bayernligakader mit.
So ist Florian Weber beispielsweise mit der überragenden Bilanz von neun Toren in sechs Spielen die klare Nummer eins der Torschützenliste. Er befindet sich gerade im ersten Jahr Herrenfußball und bekam schon eine Belohnung mit einem Kurzeinsatz in der Bayernliga. Weitere Chancen im Premiumteam des Vereins dürften folgen, wenn das Juwel aus dem eigenen Nachwuchs weiter so knippst.