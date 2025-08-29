Florian Weber und Deisenhofens Talente haben einen echten Lauf

Florian Weber zeigt beim FCD II auf. – Foto: FC Deisenhofen/FuPa

Es läuft aktuell richtig gut beim FC Deisenhofen II, für den in den nächsten Wochen die Tabellenführung der Bezirksliga Süd schnell zum Thema werden kann.

Nach zuletzt zwei Siegen mit 9:1 Toren fährt man nun auch als deutlicher Favorit zum SV Ohlstadt (Sonntag, 14 Uhr). Mit Planegg und Olching müsste man noch zwei Mannschaften für den Platz an der Sonne überholen. Trainer Andreas Budell sagt aber auch deutlich, dass für ihn diese Option nicht wirklich wichtig ist. SV Ohlstadt darf nicht unterschätzt werden

Der Coach möchte von seinen Schützlingen weiter überzeugende Spiele sehen. Und auch Ohlstadt habe nichts zu verschenken nach dem schwachen Start mit vier Punkten aus fünf Spielen. Von den Mannschaften der unteren Tabellenhälfte hat der nächste Gegner mit nicht einmal zwei Gegentoren pro Spiel eine der besten Bilanzen. Ohlstadt führte zuletzt auch gegen Topteam Olching und unterlag erst nach hartem Kampf 1:2.