Florian Weber (19) steht bei U23 des FC Deisenhofen im Zentrum der Angriffswucht

Die U23-Fußballer des FC Deisenhofen sorgen für Furore in der Bezirksliga Süd. Nächste Station des FCD-Express: Bad Heilbrunn.

Deisenhofen – Tabellenzweiter, punktgleich mit Spitzenreiter SV Planegg-Krailling, dazu mit 29 in acht Partien die meisten Tore aller Teams geschossen: Die U23 des FC Deisenhofen sorgt in der Bezirksliga Süd für Furore. „Dass es so läuft, davon war nicht auszugehen. Natürlich musst du im Rückblick gegen Mannschaften, die hinten stehen, gewinnen. Aber wir wussten vorher ja nicht, dass diese Teams im unteren Drittel stehen werden“, sagt Trainer Andreas Budell vor dem Gastspiel beim SV Bad Heilbrunn am Sonntag (14.15 Uhr).

Der Coach betont zugleich: „Es kommt nicht von ungefähr und ist auf keinen Fall glücklich. Wir haben schon letztes Jahr gezeigt, dass wir spielerisch mit jedem Gegner mithalten können.“ Seither hätten seine Spieler „eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Der Unterschied ist: Wir schießen mehr Tore, wir sind robuster in der Zweikampfführung und wir machen weniger Fehler. Außerdem sind wir sehr fit.“ Deshalb sieht Budell auch beim in den vergangenen sieben Spielzeiten entweder in der Landesliga oder im Bezirksliga-Vorderfeld platzierten derzeit Tabellensechsten gute Chancen. „Aber es ist eine schwierige Aufgabe in Bad Heilbrunn. Der Gegner hat zuhause drei Siege und ein Unentschieden geholt. Ich würde nicht sagen, dass wir da voller Favorit sind“, so der FCD-Trainer. „Aber wenn wir in den Zweikämpfen hart bleiben, die ersten und zweiten Bälle gewinnen und vorne auch weiter unsere Torchancen nutzen, wie es uns bis jetzt gut gelungen ist, dann können wir dort auf jeden Fall etwas mitnehmen.“

An der momentanen Angriffswucht der Blauhemden-U23 hat vor allem Florian Weber mit zwölf Saisontreffern großen Anteil. Auch im Bayernligateam kam er bereits zu zwei Kurzeinsätzen. „Flo trainiert oben mit, kriegt dort seine Spielminuten. Aber es ist noch einmal ein anderer Fußball, es geht schneller“, verweist Budell allerdings darauf, dass der 19-Jährige bei aller Kaltschnäuzigkeit und körperlicher Präsenz langsam an höhere Aufgaben herangeführt werden muss. Und so kann der U23-Coach zunächst weiter auf ihn bauen. Auch sonst sieht es laut Budell personell gut aus: „Alle sind an Bord.“

FC Deisenhofen U23: Amann - Blauensteiner, Sliwka, Cosic, Sagner, Rehm, Bisignano, Vollmer, Perneker, Gandl, Weber