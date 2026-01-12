"Florian Treske hinterlässt ohne Frage große Fußstapfen"

Abteilungsleiter Patrick Hertenberger – Foto: SV Reinstetten

Florian Treske (38) wird den Landesligisten SV Reinstetten nach drei Jahren verlassen und zur neuen Saison den Trainerposten beim SSV Ehingen-Süd übernehmen. Die Entscheidung ist das Resultat einer Entwicklung, die Treske als Inhaber der B-Lizenz selbst gegenüber mit FuPa als folgerichtig beschreibt.

„Als Trainer freut man sich genauso wie ein Spieler, wenn die sportliche Arbeit Aufmerksamkeit hervorruft“, sagt Treske. Deshalb habe er sich „in den letzten beiden Wochen sehr damit beschäftigt“, als sich die Möglichkeit eröffnete, in Ehingen-Süd zu übernehmen. Der Verbandsligist sei „der Verein, der nach den Ulmer Spatzen am höchsten spielt im Ulmer Raum“ – und damit für ihn „was Besonderes“. Gleichzeitig betont Treske ausdrücklich: „Ich habe mich nicht gegen den SV Reinstetten entschieden, ganz im Gegenteil. Die Arbeit beim SV Reinstetten hat mich persönlich nochmal ein ganzes Stück nach vorne gebracht.“ Die sportliche Bilanz der vergangenen drei Jahre liest sich wie ein stetiger Aufstieg: „Im 1. Jahr mussten und wollten wir aufsteigen, im 2. Jahr hat die Mannschaft die Landesliga Aufstiegsrunde erreicht und im dritten Jahr stehen wir auf einem 3. Platz der Landesliga.“ Dass dies kein Selbstläufer war, verschweigt Treske nicht: „Wir wissen auch, dass es eine Momentaufnahme ist. Der Druck war jedes Jahr da und wir wussten damit umzugehen.“ Dafür richtet er ein „riesen Kompliment“ an seine Mannschaft.

Dass die gemeinsame Geschichte nun endet, empfindet Treske als natürlichen Punkt im sportlichen Zyklus. „Wie es oft mal so ist, endet irgendwann ein solche Geschichte!“ Ausschlaggebend für den Wechsel seien schließlich „die sportliche Herausforderung und die intensiven Gespräche mit Helmut Schleker“ gewesen, die ihn überzeugt hätten, „ab der neuen Saison Trainer beim SSV Ehingen-Süd zu werden“. Auch Abseits des Fußballplatzes möchte Treske den nächsten Schritt machen, er möchte demnächst die A-Lizenz angehen. Ein Abschied mit Dankbarkeit und Weitblick Auch auf Vereinsseite ist der Abschied von Treske von Respekt und Anerkennung geprägt. Patrick Hertenberger, Abteilungsleiter beim SV Reinstetten, spricht offen von einem Einschnitt: „Es ist natürlich sehr schade, dass Flo uns verlässt. Gleichzeitig ist es für ihn eine große Chance, im Trainergeschäft den nächsten Schritt nach oben zu machen – und das ist absolut legitim.“