Florian Tonye wechselt zu Westfalia Herne

Mit Florian Tonye verpflichtet Westfalia Herne einen physisch starken und flexibel einsetzbaren Offensivspieler. Der 23-Jährige bringt Tempo, Durchsetzungskraft und Torgefahr mit – und gilt als einer der spannendsten Neuzugänge des Sommers in der Westfalenliga.

Ein Neuzugang mit Wucht und Perspektive

Westfalia Herne hat einen wichtigen Schritt in der Kaderplanung für die kommende Saison getan und mit Florian Tonye einen offensiv variabel einsetzbaren Spieler verpflichtet. Der 23-Jährige kommt von Ligakonkurrent Wacker Obercastrop und soll beim Westfalenligisten für neue Impulse in der Offensive sorgen. Tonye spielte in der laufenden Spielzeit 24-mal für Obercastrop und überzeugte dort mit Athletik, Tempo und Konstanz.