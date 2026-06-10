Florian Tiefenau wird eine feste Größe beim SSV Kästorf

– Foto: Tara Düsterhöft

Der SSV Kästorf kann auch in der kommenden Saison auf Florian Tiefenau bauen. Wie der Landesligist via Instagram bekanntgab, wird der Offensivspieler künftig fest zum Landesliga-Kader gehören.

Bereits seit der Winterpause sammelte Tiefenau erste Erfahrungen im Herrenbereich und überzeugte dabei mit starken Leistungen. Nun folgt für ihn der nächste Schritt Richtung etablierter Landesliga-Spieler.

„Das hohe Niveau und die starke Mannschaft haben mich von Anfang an überzeugt. Für mich ist das die perfekte Möglichkeit, mich sportlich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu gehen“, erklärte Tiefenau in der Vereinsmitteilung. Zudem betonte er: „Ich möchte der Mannschaft bestmöglich helfen und freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team alles zu geben.“