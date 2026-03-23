Florian Schrepel neuer NLZ-Leiter in Weiden Der ehemalige Regionalliga-Torjäger tritt im Sommer die Nachfolge von Oliver Eckl an von Florian Würthele · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Bei ihm laufen in Zukunft die Fäden zusammen am Nachwuchsleistungszentrum in Weiden: Florian Schrepel – Foto: IMAGO / Zink

Die Weichen für die Zukunft am Nexans-autoelectric-Sportpark sind gestellt: Die SpVgg SV Weiden präsentiert niemand Geringeren als Florian Schrepel als neuen Leiter des BFV-Nachwuchsleistungszentrums (NLZ). Der ehemalige Klassestürmer tritt die Nachfolge von Oliver Eckl an, der das Amt im Sommer nach einjähriger Tätigkeit aus privaten und beruflichen Gründen niederlegen wird.

Mit dem 44-jährigen Schrepel setzt die SpVgg SV Weiden auf eine Identifikationsfigur. Der Ex-Stürmer der Wasserwerkler „gilt als echtes ‚Eigengewächs’ und verfügt über reichlich Erfahrung im höherklassigen Amateurfußball“, so Sportdirektor Rüdiger Hügel in einer Pressemeldung. In seiner aktiven Zeit stürmte er unter anderem in der Regionalliga für die SpVgg Bayreuth und die SpVgg Weiden. Weitere Stationen waren 1860 München II, Feucht, Bogen, Tegernheim, Bad Kötzting und der VfB Weiden. Nach seinem Engagement als Spielertrainer beim Nachbarverein FC Weiden-Ost – diesen führte Schrepel als Kreisliga-Meister in die Bezirksliga – kehrte er als Jugendcoach ans NLZ zurück. Der Spielvereinigung ist er – seine eigene Jugendzeit eingerechnet – bereits seit insgesamt 13 Jahren verbunden.



Florian Schrepel, dessen Söhne aktuell in der U10 und U13 der SpVgg SV spielen, bringt nicht nur die nötige Trainerlizenz, sondern auch eine klare Vision mit: „Ich möchte den erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortsetzen, diesen aber auch intensivieren und eigene Ideen einbauen“, betont er. Sein Fokus liegt dabei auf der Qualitätssteigerung der Ausbildung im Nexans-autoelectric-Sportpark. Zudem möchte Schrepel die Sichtungen der Jahrgänge 2012 bis 2020 weiter ausbauen. Wer hier mithelfen möchte, dürfe sich gerne beim neuen NLZ-Leiter melden, teilt der Klub mit.





Menschlich setzt der neue Weidener NLZ-Chef auf Tugenden wie Verlässlichkeit und einen starken Zusammenhalt innerhalb der Abteilung. Er selbst beschreibt sich als ehrgeizigen Sportsmann, der „nicht gut verlieren kann“ – eine Mentalität, die er auch den Nachwuchstalenten vermitteln will. „Das „Miteinander“ soll dabei das Fundament bilden, um die SpVgg SV Weiden weiterhin als Top-Adresse für junge Talente in der Region zu festigen“, so Sportdirektor Hügel abschließend.