Florian Schmidt tritt als Sportchef des SV Wilhelmshaven zurück

Der SV Wilhelmshaven muss einen zentralen Akteur seiner sportlichen Entwicklung ziehen lassen: Florian Schmidt hat sein Amt als Sportchef niedergelegt. Nach 4,5 Jahren intensiver Arbeit verabschiedet sich der Verantwortliche aus privaten Gründen von dem Verein, dem er sich stets eng verbunden fühlte.

Schmidt legt Wert auf Klarheit. Es gebe keinerlei sportliche oder vereinsinterne Gründe für seinen Rückzug. „Ich möchte ausdrücklich betonen, dass es keinerlei andere Gründe für die Beendigung der Zusammenarbeit gibt. Aus privaten Gründen muss ich kürzertreten – eine Entscheidung, die mir unendlich schwergefallen ist“, erklärt er. Damit endet eine Phase, in der Schmidt maßgeblich an der sportlichen Ausrichtung des SVW beteiligt war. Sein Rücktritt erfolgt nicht aus Unzufriedenheit, sondern aus persönlicher Notwendigkeit.

Mehr als ein Amt Für Schmidt war die Rolle beim SV Wilhelmshaven stets mehr als eine Funktion. „Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr mein Herz am SVW hängt. Dieser Verein war für mich weit mehr als nur ein Amt oder eine Aufgabe“, sagt er. Rückblickend spricht er von Dankbarkeit – für Erfolge ebenso wie für schwierige Zeiten und vor allem für die Menschen, die den Klub prägen. Besondere Worte richtet er an den Verein und an Dr. Hans Herrnberger. Dem SV Wilhelmshaven wünsche er von Herzen alles erdenklich Gute sowie das Erreichen der sportlichen Ziele.