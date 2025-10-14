Florian Schauer bleibt Interimstrainer beim SV Eurasburg-Beuerberg

Der 36-Jährige führt das Team bis zur Winterpause weiter. Ziel des Trainers ist es, mit der Mannschaft in der Kreisklasse erfolgreich zu sein.

Eurasburg – Bis zum 5. Oktober wollte der Sportliche Leiter Dominik Hoffmann einen neuen Trainer für die Kreisklassen-Fußballer des SV Eurasburg-Beuerberg vorstellen. Inzwischen ist klar: Interimstrainer Florian Schauer macht bis zur Winterpause weiter. „Zwischen der Mannschaft und mir passt es, es ist Zug drin, deshalb haben wir schon früh entschieden, dass ich es bis zum Winter mache“, sagt der 36-jährige ehemalige Lenggrieser Keeper, der ursprünglich als Torwarttrainer zum SVEB gekommen war und über keine Erfahrung als Mannschafts-Coach verfügt.

„Da bin ich ins kalte Wasser geworfen worden. Das ist Neuland für mich, aber es macht Spaß mit der Mannschaft zu arbeiten“, erklärt Schauer, dem der Job sichtlich Freude zu machen scheint.