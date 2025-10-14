Florian Schauer bleibt Interimstrainer beim SV Eurasburg-Beuerberg

Der 36-Jährige führt das Team bis zur Winterpause weiter. Ziel des Trainers ist es, mit der Mannschaft in der Kreisklasse erfolgreich zu sein.
Eurasburg – Bis zum 5. Oktober wollte der Sportliche Leiter Dominik Hoffmann einen neuen Trainer für die Kreisklassen-Fußballer des SV Eurasburg-Beuerberg vorstellen. Inzwischen ist klar: Interimstrainer Florian Schauer macht bis zur Winterpause weiter. „Zwischen der Mannschaft und mir passt es, es ist Zug drin, deshalb haben wir schon früh entschieden, dass ich es bis zum Winter mache“, sagt der 36-jährige ehemalige Lenggrieser Keeper, der ursprünglich als Torwarttrainer zum SVEB gekommen war und über keine Erfahrung als Mannschafts-Coach verfügt.
„Da bin ich ins kalte Wasser geworfen worden. Das ist Neuland für mich, aber es macht Spaß mit der Mannschaft zu arbeiten“, erklärt Schauer, dem der Job sichtlich Freude zu machen scheint.
„Ich bin froh, dass er es macht“, sagt Dominik Hoffmann, der befürchtet hatte, mit einem neuen Trainer im laufenden Spielbetrieb „wieder Unruhe hineinzubringen“. Derzeit wähnt er die Mannschaft gut organisiert. „Jeder ist zufrieden mit der Situation, die Ergebnisse stellen wir uns halt noch anders vor“, gesteht der Sportliche Leiter, „aber mit dem 1:0 gegen Antdorf haben wir eine gute Antwort gehabt. Wir gehen in die richtige Richtung.“
Die soll nach dem Wunsch des Trainers – trotz der 0:1-Niederlage am Sonntag bei Raisting II – noch ein Stück weiter hinauf in der Tabelle führen. „In den verbleibenden Spielen möglichst erfolgreich spielen und unten rauskommen“, gibt Schauer als Ziel für bis zur Winterpause an. Die beginnt nach dem Match in Uffing am 15. November. „Danach setzen wir uns wieder zusammen, dann wird neu geplant“, erklärt Hoffmann.