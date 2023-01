Florian Rehfeldt: "Wenn wir schon mal oben dabei sind..." SG Hesperinghausen/Helmighausen/Neudorf liebäugelt mit dem Aufstieg in die Kreisliga A

"Wir sind absolut im Soll. Bei uns hat niemand damit gerechnet, dass wir so weit oben stehen und um den Aufstieg in die A Liga mitspielen", erklärt Rehfeldt und nennt auch einen der Gründe für das gute Abschneiden: "Unsere Neuzugänge haben sich sehr gut integriert und sind schon zu Leistungsträgern geworden."

Am 20. Januar hat der B-Ligist mit einer Laufeinheit die Vorbereitung auf die Rückrunde begonnen. Dabei werden zwei Themen vermutlich im Fokus stehen: "Wir kassieren zu einfache Gegentore. Außerdem stellen wir zwar den besten Angriff der Liga, aber bei besserer Chancenverwertung hätten wir noch 20 Tore mehr geschossen", so Rehfeldt über das Verbesserungpotential im Team. Mit 67 Toren hat man im Schnitt 3,65 Tore pro Spiel erzielt und ist damit in der Tat deutlich vor der Konkurrenz.

Rehfeldt: "Die Qualität ist da!"