Florian Rausch geht beim ASC 09 Dortmund in seine siebte Saison

Oberligist ASC 09 Dortmund hat den nächsten Leistungsträger an den Verein binden können. Wie der Verein am Montagmorgen (25. Februar) verkündete, spielt auch Florian Rausch in der Saison 2025/26 im Aplerbecker Waldstadion.

Der 24-jährige Mittelfeldspieler stammt aus der Jugend des Hombrucher SV und spielte von 2016 bis 2018 im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund. Nach einem halben Jahr in der U19 von Preußen Münster wechselte Rausch 2019 zum ASC 09 und hat seitdem 133 Partien in Oberliga und Westfalenpokal bestritten.

In der aktuellen Spielzeit stand Rausch in 20 von 21 Oberliga-Spielen in der Startelf, nur am 15. Spieltag fehlte er bei Westfalia Rhynern gelb-rot-gesperrt. Mit drei Toren und 14 Vorlagen zählt Florian Rausch hinter Torjäger Maximilian Podehl zum zweitbesten Scorer der Stiepermann-Elf.