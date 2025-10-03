Florian Mordt ist mit dem Schrecken davongekommen. – Foto: Markus Verwimp

Florian Mordt ist ein wahrer „Auf-die-Zähne-Beißer“ Der Spieler des Landesligisten hat sich im Spiel gegen den SV Scherpenberg am Kopf verletzt und wurde sogar ins Krankenhaus gefahren. Wie geht es ihm jetzt vor dem Top-Spiel am Freitag gegen Spitzenreiter DJK SF Katernberg? Der 20-Jährige erklärt, was passiert ist und wie er seine Rolle im Team sieht. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 SV Budberg DJK/SF Kate. Florian Mordt

Das Derby beim SV Scherpenberg hatte es für den SV Budberg in sich – nicht nur bezogen auf die erste Niederlage in der laufenden Saison der Landesliga, sondern allen voran für Florian Mordt persönlich. Der 20-Jährige, eigentlich ein offensiv denkender Spieler und als gefährlicher Joker bekannt, blüht aktuell auf ungewohnter Position auf. Doch wie geht es ihm jetzt eigentlich vor dem Top-Spiel am Freitag um 15 Uhr gegen die DJK SF Katernberg? Denn Florian Mordt hat noch mit einer Kopfverletzung zu kämpfen.

Glück im Unglück Es lief die zweite Halbzeit auf dem Kunstrasenplatz in Asberg, als Florian Mordt in der Nähe der eigenen Eckfahne einen unliebsamen Zusammenstoß erlebte. Der Budberger prallte in einem Kopfballduell mit einem Moerser Gegenspieler zusammen. „Ich habe nur gemerkt, dass etwas runterläuft“, sagt er. Die Auswechselspieler des SVB banden ihm nach der zugezogenen Platzwunde sofort notdürftig Mullbinden um.

Die Blutung wurde gestoppt. Mordt biss auf die Zähne, denn der „Dieter-Hoeneß-Gedächtnis-Turban“ hielt bis kurz vor Schluss und seiner Auswechslung in der 81. Minute. Nach der Partie ging es dennoch sicherheitshalber zur Kontrolle ins Krankenhaus. „Es tat noch etwas weh, wurde geklebt, aber zum Glück nicht genäht.“, sagt der 20-Jährige. Keine schlimmeren Symptome, keine Gehirnerschütterung: „Da habe ich Glück gehabt.“ Zum dritten Mal in dieser Saison und zum zweiten Mal hintereinander stand Mordt am Wochenende in der Startelf von Trainer Tim Wilke – diesmal erneut in veränderter Funktion als Vertreter des verletzten und etatmäßigen Rechtsverteidigers Niklas Ueberfeld. „Ich finde es cool, auch wenn ich die Position noch nicht so oft gespielt habe. Der Trainer hat mir gegen Kray Vertrauen gegeben. Mit Olli Nowak vor mir funktioniert das Zusammenspiel gut“, so Mordt, der bislang zwei Saisontore erzielt hat.