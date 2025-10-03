Florian Mordt ist ein wahrer „Auf-die-Zähne-Beißer“

Das Derby beim SV Scherpenberg hatte es für den SV Budberg in sich – nicht nur bezogen auf die erste Niederlage in der laufenden Saison der Landesliga, sondern allen voran für Florian Mordt persönlich. Der 20-Jährige, eigentlich ein offensiv denkender Spieler und als gefährlicher Joker bekannt, blüht aktuell auf ungewohnter Position auf. Doch wie geht es ihm jetzt eigentlich vor dem Top-Spiel am Freitag um 15 Uhr gegen die DJK SF Katernberg? Denn Florian Mordt hat noch mit einer Kopfverletzung zu kämpfen.
Es lief die zweite Halbzeit auf dem Kunstrasenplatz in Asberg, als Florian Mordt in der Nähe der eigenen Eckfahne einen unliebsamen Zusammenstoß erlebte. Der Budberger prallte in einem Kopfballduell mit einem Moerser Gegenspieler zusammen. „Ich habe nur gemerkt, dass etwas runterläuft“, sagt er. Die Auswechselspieler des SVB banden ihm nach der zugezogenen Platzwunde sofort notdürftig Mullbinden um.
Die Blutung wurde gestoppt. Mordt biss auf die Zähne, denn der „Dieter-Hoeneß-Gedächtnis-Turban“ hielt bis kurz vor Schluss und seiner Auswechslung in der 81. Minute. Nach der Partie ging es dennoch sicherheitshalber zur Kontrolle ins Krankenhaus. „Es tat noch etwas weh, wurde geklebt, aber zum Glück nicht genäht.“, sagt der 20-Jährige. Keine schlimmeren Symptome, keine Gehirnerschütterung: „Da habe ich Glück gehabt.“
Zum dritten Mal in dieser Saison und zum zweiten Mal hintereinander stand Mordt am Wochenende in der Startelf von Trainer Tim Wilke – diesmal erneut in veränderter Funktion als Vertreter des verletzten und etatmäßigen Rechtsverteidigers Niklas Ueberfeld. „Ich finde es cool, auch wenn ich die Position noch nicht so oft gespielt habe. Der Trainer hat mir gegen Kray Vertrauen gegeben. Mit Olli Nowak vor mir funktioniert das Zusammenspiel gut“, so Mordt, der bislang zwei Saisontore erzielt hat.
Der Offensivdrang sei durch den Rückzug natürlich automatisch gedämpfter, dafür haut er mit seiner Wucht von nun an in den defensiven Zweikämpfen gut dazwischen. „Man steht tiefer, steuert mehr von hinten. Aber auch in der Jugend habe ich das schon gespielt“, sagt er.
Auch wenn die erste Saisonpleite diesmal drei Monate früher hereinflatterte als im Vergleich zum ebenfalls starken Start in der Vorsaison, besteht beim SVB kein Grund zur Panik, die Tuchfühlung zur Tabellenspitze besteht weiterhin. „In der ersten Halbzeit waren wir gut, haben unsere Chancen aber nicht genutzt. Danach war das Spiel wild, wir haben viele lange Bälle gespielt und es nicht so durchgezogen wie geplant. Es war bis zum Schluss nicht unser bestes Spiel“, sagt Mordt rückblickend, ohne sich Sorgen zu machen: „Es war erst der siebte Spieltag. Wir machen uns keinen Druck und blenden von außen alles aus.“
Am Freitag wartet um 15 Uhr bereits das nächste Heimspiel gegen den starken Aufsteiger DJK SF Katernberg aus Essen. „Man darf sie nicht unterschätzen“, warnt Florian Mordt vor dem Gegner im Spitzenspiel.
Im gewohnten 4-2-3-1-System des SV Budberg will der 20-Jährige dann im Optimalfall wieder als klassischer Rechtsverteidiger mit Offensivdrang auflaufen – vorausgesetzt der Kopf spielt mit. Individuell trainiert hat er. Ein Einsatz am Freitag solle wohl möglich sein.