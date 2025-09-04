Florian Metzinger: "Nirgendwo sammelt man im Vorbeigehen Punkte ein."

Der "Betriebsunfall" ist korrigiert: Nach einem Jahr in der Kreisliga A ist der SV Endingen in die Bezirksliga zurückgekehrt. Dort will sich die Mannschaft etablieren. Im ersten Saisonspiel unterlagen die Kaiserstühler in Wittnau mit 2:4, aber die Leistung stimmte das Spielertrainerduo Florian Metzinger und Stipe Malenica zuversichtlich, dass am Sonntag im Heimspiel gegen Denzlingen II der erste Dreier folgt. Metzinger versucht sich am fupa-Bezirksligatipp.

BZ: Herzlich willkommen zurück in der Bezirksliga! Der Abstieg vor einem Jahr konnte umgehend korrigiert werden. Was hat den Erfolg ausgemacht?

Zum einen die mannschaftliche Geschlossenheit: Wir sind über das gesamte Jahr als geschlossene Einheit aufgetreten, haben uns alles erarbeitet. Es ist gelungen, den Reset-Knopf zu drücken. Wir konnten uns auch qualitativ verstärken, die neuen Spieler haben uns weitergeholfen. Zum anderen war es die Arbeit, die wir Woche für Woche geleistet haben. Wir haben uns den Aufstieg über die gesamte Saison verdient.