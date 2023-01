Florian Lorenz übernimmt Traineramt im Sommer beim FC Weisingen

Nachdem sich der FC Weisingen nach dem siebten Spieltag der laufenden Saison von Aufstiegstrainer Andreas Ried getrennt hatte und kein direkter Nachfolger präsentiert werden konnte, übernahm der Mannschaftsrat die Verantwortung und holte in den verbleibenden Spielen immerhin neun Punkte. Dies wird auch in der restlichen Rückrunde so sein, die Vorbereitung mit der Mission Klassenerhalt hat für den Neuling bereits begonnen. Abteilungsleiter Christian Reß verkündete diese Woche, dass für die neue Saison klassenunabhängig Florian Lorenz das Kommando an der Seitenlinie übernehmen wird. Der ehemalige Bayernligaspieler ist ein alter Bekannter in Weisingen, da er von 2011 bis 2013 für zwei Jahre lang seine ersten Erfahrungen als Spielertrainer am Aschberg sammeln konnte. Lorenz trainierte dann noch vier Jahre die SG Unterringingen (u.a. Aufstieg in die Kreisliga Nord 2017) und coacht derzeit den VfB Oberndorf in der Kreisklasse Nord II.