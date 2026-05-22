Florian Lisiak pfeift das SHFV-LOTTO-Pokalfinale von Olaf Wegerich · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Florian Lisiak hier mit dem Spielball beim Testspiel Heider SV – FC St. Pauli II © – Foto: Volker Schlichting

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Das morgige Finalspiel um den SHFV-LOTTO-Pokal zwischen dem SV Todesfelde und dem 1.FC Phönix Lübeck wird von Schiedsrichter Florian Lisiak vom SV Friedrichsort geleitet. Ihm zur Seite stehen mit Jan Mika Kröhnert von der KSV Holstein Kiel und Frederik Simon vom Heikendorfer SV zwei erfahrene Assistenten. Als vierter Offizieller fungiert Jan-Ole Ehlers vom TSV Schafstedt.

Bereits seit zwölf Jahren ist Florian Lisiak als Schiedsrichter aktiv. Seit 2020 ist er Oberliga Schiedsrichter und hat dort bisher 27 Spiele geleitet. Seit 2024 ist er zudem in die Regionalliga aufgestiegen, und hat dort bereits 17 Spiele absolviert.

Florian Lisiak erzählt uns unter anderem wie er zur Schiedsrichterei gekommen ist und was einen guten Unparteiischen ausmacht.

Wie ist es dazu gekommen, das du Schiedsrichter geworden bist ?

Zum einen habe ich bereits Jugendspiele als Schiedsrichter übernommen, als ich noch selbst aktiv im Verein gespielt habe. Desweiteren habe ich die Freundschaftsspiele von der Altherrenmannschaft meines Vaters übernommen, wenn diese keinen SR gefunden haben. Wie und wann habt ihr davon erfahren, das ihr das Pokalfinale der Männer leiten dürft ?

Der zuständige Ansetzer des Verbandes hat mich am 09. Mai angerufen, während ich noch für meine Abschlussprüfung gelernt habe, und mir mitgeteilt, dass ich dieses Spiel nominiert bin.

Florian Lisiak hier mit Nils Drauschke vom PSV Neumünster und Mats Albaek (damals noch Weiche Flensburg). – Foto: Olaf Wegerich

Wie läuft für dich und deine 3 Kollegen die Vorbereitung auf so ein bedeutendes Spiel ?

Natürlich ist das Spiel die ganze Woche präsent, die Organisation läuft nebenbei, dennoch steht für uns alle erstmal der normale Alltag an, da wir ja auch noch einem Beruf nachgehen. Sportlich sind wir während der Saison durchgehend im Lauftraining. Du kannst auch schon einige Einsätze in der Regionalliga vorweisen. Welche Unterschiede gibt es da zur Oberliga in Bezug auf die Kommunikation mit den Spielern und zum Tempo des Spiels ?

Das Spieltempo ist in der Regionalliga durchaus noch einmal schärfer als in der Oberliga, wobei die Kommunikation sowohl mit einem Spieler der Oberliga, als auch mit einem Spieler der Regionalliga stets gleich ist. Am Ende bin ich bei beiden Spielen derselbe Schiedsrichter. Die Spielklasse ist für mich eher nachrangig zu betrachten. Gibt es schöne Erlebnisse zum Beispiel eine große Zuschauerkulisse oder ein besonderes Spiel aus deiner bisherigen Zeit als Schiedsrichter ?

Ein Spiel, das uns definitiv in Erinnerung geblieben ist, war das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft der A-Jugend zwischen Hertha BSC Berlin und Borussia Dortmund. Dazu kommt natürlich dann auch das erste Regionalliga (TSV Havelse-Pauli II), welches man nicht vergisst. Wenn man rein nach den Zuschauerzahlen geht, war es das Regionalligaspiel als Assistent bei Jannik Schneider beim SV Meppen vor knapp 9.500 Zuschauenden. Aber nicht nur die Spiele sind es, die in Erinnerung bleiben. Aus den bunt zusammengewürfelten Gespannen sind mittlerweile auch über die Schiedsrichterei hinaus sehr gute Freundschaften entstanden.

Florian Lisiak hier mit seinen Assistenten beim Spiel Hohenwestedt gegen Phönix Lübeck II. – Foto: Olaf Wegerich