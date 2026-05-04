Florian Leiner wird neuer Trainer beim FC Inning

Neu in Inning: Abteilungsleiter Christian Fenk (l.) und sein Stellvertreter Dominik Tristl (r.) haben Florian Leiner (M.) als Trainer verpflichtet. – Foto: Verein

Der FC Inning hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Florian Leiner kommt vom VfR Haag, wo nicht alle Versprechen eingehalten wurden.

In den A-Klassen werden weiter die Weichen für die neue Saison gestellt, so auch in Inning, wo Florian Leiner neuer Cheftrainer wird. Dabei ist Leiner aktuell noch Trainer beim A-Klassisten VfR Haag, wo es nach nur einer Saison wieder vorbei sein wird.

„Ich wollte eigentlich schon im Winter aufhören, da vieles, was versprochen wurde, nicht gehalten wurde und auch die Trainingsbeteiligung schwach war. Es war aber einvernehmlich und freundschaftlich. Am Ende hat es aber einfach nicht gepasst“, so Leiner, der nun nach vorne blickt: „Ich freue mich, bin nach meiner Landkreispause richtig heiß auf die neue Aufgabe, denn es herrschen in Inning ähnliche Strukturen wie in Berglern. Dort sind viele Leute im Training: Das Familiäre, die Geschlossenheit, das Miteinander und die Geilheit auf den Fußball waren ausschlaggebend.“

Dass Leiner der neue Mann an der Inninger Seitenlinie wird, war nicht von Anfang an klar, wie Abteilungsleiter Christian Fenk verrät, als er von der Verpflichtung spricht: „Wir hatten erst eine andere Lösung, die sich zerschlagen hat, aber auf dem Schirm hatte ich den Flo schon länger.“ Auslöser sei ein Vorbereitungsspiel zwischen Haag und dem FCI gewesen, bei dem man ins Gespräch kam: „Von da an war für mich klar: Das ist unser Mann“, so Fenk, dem vor allem Leiners „Persönlichkeit und Menschlichkeit, seine Einstellung gepaart mit der sportlichen Philosophie und dem Konzept, uns weiterzuentwickeln“, gefällt. Bei Fenks Worten fällt es nicht schwer, dass es auch bei Leiner gleich klick gemacht hat: „Nachdem mich Christian kontaktiert und sich sehr akribisch um mich bemüht hat, war es von Anfang an das richtige Gefühl.“

Einen großen Umbruch wird es in Inning laut Fenk und Leiner nicht geben, auch wenn es „eine oder zwei Verstärkungen“ geben werde. Mit dem aktuellen Kader ist Leiner zufrieden: „Das ist ein gieriges, talentiertes und hungriges Team, das mit Ehrgeiz und Disziplin jedes Spiel gewinnen will.“ Leiner und der FCI – das scheint auf den ersten Blick zu passen. Ob es auch eine längere Zusammenarbeit wird? „Wir planen von Jahr zu Jahr, aber das soll schon längerfristig sein“, erklärt Fenk, während Leiner verrät: „Der Vertrag gilt für ein Jahr, im Winter wird dann über eine Ausdehnung gesprochen.“