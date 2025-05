Florian Kramp: „Wir denken in Prozessen, nicht in Parolen“ Trainer Florian Kramp über seinen Neustart bei Germania Erftstadt-Lechenich Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 2 Glesch Teveren Zülpich Arnoldsweil. + 13 weitere

Seit dem Winter ist Florian Kramp Cheftrainer des SC Germania Erftstadt-Lechenich – ein Schritt, den man angesichts der Tabellensituation durchaus als mutig bezeichnen kann. Nach 22 Spieltagen steht der Klub in der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 noch immer sieglos auf dem letzten Tabellenplatz. Doch Kramp blickt nicht allein auf kurzfristige Ergebnisse: „Was hat uns dazu bewogen, das zu machen? Die Perspektive am Ende des Tages“, erklärt der 34-Jährige, der zuvor die U17 und U19 von Wegberg-Beeck in der Mittelrheinliga betreute. „Ich kenne das Konstrukt des Neuaufbaus – jedes Jahr eine neue Einheit bilden, Potenziale heben, Stärken fördern, Schwächen bearbeiten. Das ist genau das, was mich ausmacht.“ Für ihn ist das Engagement bei Erftstadt kein Projekt auf Zeit. „Es ist nicht auf sechs Monate gemünzt. Wir wollen einen langfristigen Effekt daraus generieren – nicht nur das Ziel, in der Liga zu bleiben, sondern etwas Nachhaltiges aufbauen.“

Dennoch sprach Kramp im Winterinterview von 15 Endspielen – ein Ausdruck, der aufhorchen ließ. Wie gelingt es, das Team in dieser schwierigen Phase zu motivieren? „Wir nehmen jedes Spiel per Drohne auf, analysieren es gründlich und können dadurch konkrete Fortschritte zeigen“, so Kramp. „Wenn man sich Aufnahmen vom Beginn unserer Tätigkeit bis heute anschaut, etwa das Spiel gegen Erkelenz oder das gegen Helpenstein, sieht man die Entwicklung. Das pusht uns – und auch die Mannschaft.“ Vor allem die individuelle Weiterentwicklung der Spieler liegt Kramp am Herzen: „Wir schaffen es, Potenziale zu heben. Spieler, die vorher kaum gespielt haben, sind nun integriert und bekommen Spielzeiten. Neue Spieler mit Erfahrung, die aus der Kreisliga B kamen, haben wir schnell wieder auf Landesliga-Niveau gebracht.“