Das ist Florian Heister. – Foto: Eibner-Pressefoto/Justin Alexa

Florian Heister: „Davon träumst du doch als kleines Kind" Bei Alemannia Aachen erlebt Florian Heister aus Holzheim gerade seine beste Zeit als Fußballprofi. Er kennt auch düstere Momente.

Den Auftakt der Vorbereitung vor einer Woche auf dem Rasenplatz des SV Eilendorf an der Halfenstraße ging Florian Heister nur mit Halbgas an, hartnäckige Achillessehnenbeschwerden verurteilten den 28 Jahre alten Flügelmann des Drittligisten Alemannia Aachen zur Teilzeitarbeit. Auch im ersten Testspiel am Samstag gegen die Stadtauswahl aus Übach-Palenberg (12:0) stand der Holzheimer noch nicht auf dem Platz.

Ein Problem, das er aus der vergangenen Saison mitgebracht hat. „Und das mich jetzt wieder eingeholt hat“, sagt er. Seine Tage waren darum zuletzt ausgefüllt mit Arztbesuchen und Terminen beim Physiotherapeuten. „So eine Entzündung kriegst du eben schwer raus.“ Um den Schlaf bringt ihn das nicht. Der schnelle Außenverteidiger hat andere Zeiten erlebt. Bei Viktoria Köln war er, nach seinem Wechsel im Sommer 2021 vom Zweitligisten SSV Jahn Regensburg unter Trainer Olaf Janßen zunächst gesetzt, zusehends aufs Abstellgleis geraten. Schon in der zweiten Saison nach der Rückkehr in die Domstadt reichte es – auch aufgrund einer Knie-Verletzung – nur noch zu zwölf Einsätzen, in der Hinserie der darauffolgenden Spielzeit stand er keine Minute auf dem Platz und gehörte überhaupt nur dreimal zum Kader. „Eine Katastrophen-Saison“, gibt Heister im Rückblick unumwunden zu. „Da habe ich mir schon manchmal die Frage gestellt: ,War es das jetzt für mich?’“ Doch für Selbstzweifel ist in diesem wunderschönen, aber mitunter auch gnadenlosen Business kein Platz. Auch in den düstersten Momenten sei ihm immer klar gewesen, „dass ich im Profifußball bleibe“, versichert Heister. „Ich wusste ja, dass es nicht an meinen Fähigkeiten lag – ich musste einfach nur verletzungsfrei sein.“

In Aachen läuft es rund Doch erst mit seinem Wechsel nach Aachen im Januar 2024 kehrte das Glück zu ihm zurück. Was zunächst nach Rückschritt aussah – die ruhmreiche Alemannia spielte seit 2013 nur noch in der Regionalliga West –, entpuppte sich als „Perfect Match“: Die bislang eineinhalb Jahre am Tivoli „gehören für mich mit zu den besten als Profifußballer“, stellt der heimatverbundene Kicker und Geschäftsmann, der mit seinem Partner Justin Hoffmanns seit Juli 2020 das Restaurant „Bowl Brothers“ in Reuschenberg betreibt (die Filiale in Mönchengladbach ist wegen eines Brandes zurzeit geschlossen), begeistert fest: „Ich bin mit Aachen in die 3. Liga aufgestiegen und erlebe geile Heimspiele vor mehr als 26.000 Fans. Davon träumst du doch als kleines Kind!“