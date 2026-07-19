Florian Haselbacher, SV Grafenhausen: "Bis 37 musst du schon spielen"

Ein Teamplayer: Florian Haselbacher (Mitte) jubelt im Trikot des SV Grafenhausen. – Foto: Wolfgang Scheu

Der SV Grafenhausen ist zurück in der Bezirksliga. 29 Treffer steuerte Florian Haselbacher zur Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A, Staffel II, bei. Hier äußert sich Haselbacher im Interview.

In Grafenhausen daheim, in der Region gefürchtet: Florian Haselbacher hat sich als Torjäger einen Namen gemacht. Drei Jahre lange durften die Kontrahenten des SV Grafenhausen durchschnaufen. In dieser Zeit erzielte der 34-Jährige seine Treffer für den FC Teningen und den VfR Hausen in der Verbandsliga. Zu Beginn der Saison 2025/26 kehrte Haselbacher zurück zu seinem Heimatverein. Dort glückte ihm mit seinen Teamkollegen der direkte Aufstieg in die Bezirksliga. 29 Treffer steuerte der Offensivakteur mit großem Tempo zur Meisterschaft in der Kreisliga A, Staffel II, bei. Vor vier Jahren wurde er bereits in die Jahrhundert-Elf des Vereins gewählt. Seine Bedeutung beim SV Grafenhausen untermauerte der Familienvater nun erneut.

BZ: Herr Haselbacher, Aufstieg mit dem Heimatverein, im ersten Jahr nach der Rückkehr. Das klingt nach dem perfekten Drehbuch?

Wir haben eine nahezu perfekte Rückrunde gespielt. Es hat insgesamt in der vergangenen Runde einfach ganz viel gepasst. Im Vorfeld der Saison kamen viele neue Spieler dazu, gerade auch aus dem Jugendbereich; und Spieler, die länger verletzt waren. Auch der neue Trainer Georg Isele hat viel eingebracht. Es war klar, dass wir uns etwas finden mussten, dann haben wir uns in einen Flow gespielt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.