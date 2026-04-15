Florian Hahn verlängert beim SVW bis 2027

Der SV München West stellt frühzeitig die personellen Weichen für die kommende Saison: Cheftrainer Florian Hahn hat seinen Vertrag ligaunabhängig verlängert und wird künftig zusätzlich die Rolle des Abteilungsleiters des Vereins übernehmen.
Aktuell belegt der SV München West einen starken zweiten Tabellenplatz und hat weiterhin alle Chancen auf den Aufstieg in einer äußerst anspruchsvollen Liga. Nachdem der Verein bereits in der vergangenen Saison nur knapp in der Relegation scheiterte, soll in diesem Jahr der nächste Schritt gelingen.
Mit Florian Hahn setzt der SVW auf einen ausgewiesenen Fachmann, der bereits mehrfach seine Aufstiegsqualitäten unter Beweis gestellt hat. Während seiner Zeit beim FC Wacker München verpasste er im ersten Jahr den Aufstieg nur denkbar knapp in der Relegation, ehe ihm in der darauffolgenden Saison der Meistertitel und der Aufstieg in die Bezirksliga gelang. Anschließend führte ihn sein Weg zum VfB Forstinning, wo er erfolgreich den Klassenerhalt in der Landesliga sichern konnte.
Auch abseits des Traineramts bringt Hahn umfassende Erfahrung aus dem Profifußball mit: Der ehemalige Zweitligaspieler war unter anderem von 2017 bis 2019 als Sportlicher Leiter beim FC Ismaning tätig. Zudem sammelte er internationale Erfahrung beim österreichischen Bundesligisten SV Grödig und im Sponsoring beim FC Augsburg. Zuvor war er über mehrere Jahre als Geschäftsführer und Manager beim SV Wacker Burghausen in der 3. Liga aktiv. Darüber hinaus war Hahn auch als Jugendtrainer beim FC Bayern München tätig.
„Dem Vorstand ist es in sehr guten Gesprächen gelungen, Florian Hahn von unserem Weg und unseren Zielen zu überzeugen“, heißt es seitens des Vereins. Trotz anderer attraktiver Angebote habe sich Hahn bewusst für den SV München West entschieden.
Florian Hahn selbst äußert sich zu seiner Verlängerung und den Strukturen im Verein wie folgt:
„Toller sympathischer Verein mit junger hungriger Mannschaft und überragenden Strukturen durch das neue Stadion und Funktionsgebäude.“
Mit seiner sportlichen Kompetenz und seiner Erfahrung im strukturellen Aufbau soll Hahn nicht nur die erste Mannschaft weiterentwickeln, sondern auch die Förderung junger Talente im Verein nachhaltig vorantreiben. Durch die zusätzliche Funktion als Abteilungsleiter sieht sich der SV München West optimal aufgestellt, um die sportlichen und organisatorischen Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu meistern.