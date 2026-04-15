Florian Hahn verlängert beim SV München West bis 2027 Vereinsnachricht von Florian Hahn · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser

Florian Hahn verlängert ligaunabhängig beim SV München West und übernimmt zusätzliche Verantwortung Der SV München West stellt frühzeitig die personellen Weichen für die kommende Saison: Cheftrainer Florian Hahn hat seinen Vertrag ligaunabhängig verlängert und wird künftig zusätzlich die Rolle des Abteilungsleiters des Vereins übernehmen. Aktuell belegt der SV München West einen starken zweiten Tabellenplatz und hat weiterhin alle Chancen auf den Aufstieg in einer äußerst anspruchsvollen Liga. Nachdem der Verein bereits in der vergangenen Saison nur knapp in der Relegation scheiterte, soll in diesem Jahr der nächste Schritt gelingen.

Mit Florian Hahn setzt der SVW auf einen ausgewiesenen Fachmann, der bereits mehrfach seine Aufstiegsqualitäten unter Beweis gestellt hat. Während seiner Zeit beim FC Wacker München verpasste er im ersten Jahr den Aufstieg nur denkbar knapp in der Relegation, ehe ihm in der darauffolgenden Saison der Meistertitel und der Aufstieg in die Bezirksliga gelang. Anschließend führte ihn sein Weg zum VfB Forstinning, wo er erfolgreich den Klassenerhalt in der Landesliga sichern konnte.

https://www.fupa.net/player/florian-hahn-515954 Auch abseits des Traineramts bringt Hahn umfassende Erfahrung aus dem Profifußball mit: Der ehemalige Zweitligaspieler war unter anderem von 2017 bis 2019 als Sportlicher Leiter beim FC Ismaning tätig. Zudem sammelte er internationale Erfahrung beim österreichischen Bundesligisten SV Grödig und im Sponsoring beim FC Augsburg. Zuvor war er über mehrere Jahre als Geschäftsführer und Manager beim SV Wacker Burghausen in der 3. Liga aktiv. Darüber hinaus war Hahn auch als Jugendtrainer beim FC Bayern München tätig.