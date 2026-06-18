Florian Gemeinhardt wird Co-Trainer beim VfB Fallersleben

– Foto: Thies Meyer

Der VfB Fallersleben verstärkt sein Trainerteam für die kommende Saison mit einem bekannten Gesicht. Florian Gemeinhardt kehrt an den Windmühlenberg zurück und wird künftig als weiterer Co-Trainer der 1. Herren fungieren.

Gemeinhardt war bereits vor einigen Jahren beim VfB aktiv und war damals maßgeblich daran beteiligt, die zweite Herrenmannschaft mitzugründen sowie als Co-Trainer aufzubauen. Nach weiteren Trainerstationen in der Region kehrt er nun mit zusätzlicher Erfahrung zum Verein zurück.

Mit seiner taktischen Erfahrung, seiner Leidenschaft für den Fußball und seiner Verbundenheit zum VfB soll Gemeinhardt das bestehende Trainerteam künftig unterstützen. Der Verein freut sich über die Rückkehr des langjährigen Wegbegleiters in neuer Funktion an die Seitenlinie.