Florian Flick trägt ab sofort blau-gelb

Eintracht Braunschweig kann am letzten Tag des Transferfensters einen weiteren Neuzugang vermelden. Florian Flick wechselt für die laufende Saison per Leihe vom 1. FC Nürnberg an die Hamburger Straße. Darüber hinaus wurde eine Kaufpflicht zwischen beiden Klubs vereinbart. Der 25-Jährige trägt ab sofort bei der Eintracht die Rückennummer 6.

Die Karriere des Mittelfeldspielers (1. Mai 2000; 1,90 Meter) führte über die Nachwuchsabteilung des SV Waldhof Mannheim, wo er unter anderem für die U17 und U19 auflief. 2018 erhielt er beim SVW einen Profivertrag (19 Spiele, ein Tor), zwei Jahre später folgte der Wechsel ins Ruhrgebiet zur zweiten Mannschaft des FC Schalke 04. Knapp ein Jahr darauf wurde er fester Bestandteil des Profikaders der Königsblauen, für die er insgesamt 12-mal in der Bundesliga und 27-mal in der 2. Bundesliga auflief (zwei Tore). Im Januar 2023 wechselte er für ein halbes Jahr per Leihe zum 1. FC Nürnberg. Bei den Mittelfranken konnte er überzeugen, sodass der FCN ihn im August desselben Jahres fest unter Vertrag nahm. In 68 Einsätzen erzielte er dort drei Treffer und steuerte eine Vorlage bei.

„Wir haben immer gesagt, dass wir noch einen Sechser als Stabilisator im Zentrum verpflichten wollen. Genau diesen Spieler bekommen wir mit Florian Flick. Florian bringt im deutschen Profifußball schon eine Menge Erfahrung mit und hat dort bewiesen, dass er nicht nur auf dem Platz, sondern auch als Führungskraft eine echte Größe ist“, erklärt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. „Er ist ein strategischer Spieler mit Positionstreue, Spielintelligenz, vertikalen Lösungen und Ballgewinner-Mentalität. Florian ist ein feiner Charakter, der sich schnell ins Team integrieren wird und durchaus auch Führungsaufgaben übernehmen soll. In den Gesprächen hat er uns ganz klar gezeigt, dass er für die Aufgabe bei uns brennt und ein Braunschweiger Löwe sein will.“