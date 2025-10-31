Florian Esser trifft für „MüDu“ häufig mehr als einmal

Wetzlar. Zwei Tore beim 3:3 in Oberbiel, sogar deren drei am Sonntag beim 3:3 gegen Frohnhausen – die Trefferquote von Florian Esser kann sich sehen lassen. „Wenn ich einen guten Tag erwische, knallt es in der Regel häufiger“, sagt der Stürmer des Fußball-Kreisoberligisten SC Münchholzhausen/Dutenhofen selbstbewusst.