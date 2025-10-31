 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Beim SC Münchholzhausen/Dutenhofen aktuell der „Knipser vom Dienst“: Florian Esser mischt mit seinen Toren die Gegner in der Fußball-Kreisoberliga West auf. © Florian Esser
Florian Esser trifft für „MüDu“ häufig mehr als einmal

Teaser KOL WEST: +++ Der Stürmer des Fußball-Kreisoberligisten SC Münchholzhausen/Dutenhofen ist, wenn er spielt, stets für mehr als nur ein Tor pro Spiel gut. Dabei stand seine Karriere auf der Kippe +++

Wetzlar. Zwei Tore beim 3:3 in Oberbiel, sogar deren drei am Sonntag beim 3:3 gegen Frohnhausen – die Trefferquote von Florian Esser kann sich sehen lassen. „Wenn ich einen guten Tag erwische, knallt es in der Regel häufiger“, sagt der Stürmer des Fußball-Kreisoberligisten SC Münchholzhausen/Dutenhofen selbstbewusst.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

