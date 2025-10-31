Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Florian Esser trifft für „MüDu“ häufig mehr als einmal
Teaser KOL WEST: +++ Der Stürmer des Fußball-Kreisoberligisten SC Münchholzhausen/Dutenhofen ist, wenn er spielt, stets für mehr als nur ein Tor pro Spiel gut. Dabei stand seine Karriere auf der Kippe +++
Wetzlar. Zwei Tore beim 3:3 in Oberbiel, sogar deren drei am Sonntag beim 3:3 gegen Frohnhausen – die Trefferquote von Florian Esser kann sich sehen lassen. „Wenn ich einen guten Tag erwische, knallt es in der Regel häufiger“, sagt der Stürmer des Fußball-Kreisoberligisten SC Münchholzhausen/Dutenhofen selbstbewusst.