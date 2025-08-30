Der SV Eintracht Nordhorn gibt auf seinen sozialen Netzwerken bekannt: Florian Debrova ist ab sofort fester Bestandteil der 1. Mannschaft!

Debrova bringt internationale Erfahrung mit: In seiner Jugend trug er das Trikot des griechischen Traditionsvereins Panathinaikos Athen und sammelte dort wertvolle Erfahrungen auf höchstem Niveau.

Der 18-jährige Grieche hat sich seit Beginn der Vorbereitung eindrucksvoll ins Team integriert. In zahlreichen Trainingseinheiten und Testspielen überzeugte er bereits mit seiner Qualität und Spielfreude, nun folgt der verdiente Schritt in die Landesliga-Mannschaft.

Die Eintracht heißt ihren Neuzugang herzlich willkommen am Heideweg und die Fans dürfen gespannt sein, wie Florian künftig die Offensive beleben wird.

